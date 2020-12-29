به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی ایرانی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا متناسب با شرایط کرونا برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: برای انتخابات ۱۴۰۰ علاوه بر سلامت انتخابات سلامت مردم نیز در رأس سیاستگذاری قرار خواهد داشت.

وی بیان کرد: تبلیغات کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت مجازی خواهد بود.

ایرانی اضافه کرد: زمان ثبت نام متقاضیان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها از ۲۰ تا ۲۶ اسفند، روستاها از ۱۶ تا ۲۲ فروردین به صورت الکترونیکی و زمان تبلیغات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۰ تا ۲۶ خرداد ماه خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: شیوه تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری نیز به دو صورت مجازی و رسانه ملی خواهد بود.

وی گفت: به دلیل احتمال تداوم بیماری کرونا و در جهت آسان سازی دسترسی مردم به شعبه‌های اخذ رأی، شعبه‌های جدید اخذ رأی در استان پیش بینی و به وزارت کشور اعلام شده است.