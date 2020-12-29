مراسم فعالان فلسطینی برای اولین سالگرد شهادت حاج قاسم و ابومهدی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس با عنوان «سالی که با یاد او گذشت» چهارشنبه ۱۰ دی ماه از سوی جمعیت دفاع از ملت فلسطین و با مشارکت فرهنگسرای سرو و اتحادیه بین المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری برگزار میشود.
این مراسم با حضور نمایندگان جنبشهای فلسطینی در تهران برگزار میشود.
تلاوت آیاتی از قرآن کریم، مراسم مداحی ذاکرین اهل بیت (علیهم السلام) و خاطره گویی نمایندگان جنبشهای فلسطینی از جمله برنامههای این مراسم است.
این مراسم در محل سالن جمعیت دفاع از ملت فلسطین با رعایت پروتکلهای بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا از ساعت ۱۴:۳۰ برگزار میشود.
علاقه مندان با مراجعه به آدرسهای درج شده در پوستر میتوانند به صورت آنلاین این مراسم را مشاهده کنند.
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