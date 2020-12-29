به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزشهای همگانی، یکی از نهادهایی که در سالهای گذشته کنار ورزش همگانی برای توسعه این بخش تلاش میکرد، شهرداریهای سراسر کشور بودند که به طور غیرمستقیم و بر اساس وظایف خود اقداماتی را انجام میدادند.
با پیگیریهای معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشهای همگانی، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداریهای سراسر کشور و در بخش سیاستهای اجرایی، «کمک به توسعه ورزش همگانی با رعایت پروتکلهای ابلاغی بهداشتی» گنجانده شد.
این اتفاق که برای نخستین بار در تاریخ ورزش همگانی کشور صورت گرفته است باعث افزایش اعتبارات این بخش و فراهم کردن زمینه مشارکت شهرداریها به صورت نظاممند و بیشتر از گذشته در ورزش همگانی خواهد شد.
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