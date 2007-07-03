استقرار نیروهای بین المللی در نوار غزه در جهت اهداف آمریکا قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،هفته نامه "المدار" چاپ سوریه در تحلیلی درباره درگیری های اخیر میان حماس و فتح و نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در بروز اختلافات میان فلسطینی ها نوشت : پدیده اختلافات و درگیریهای داخلی فلسطین که اکنون به طور آشکار میان جنبشهای فتح و حماس وجود دارد؛ امری خطیر در اوضاع فلسطین وجنبشهای مبارز با طرحهای آمریکا و اسرائیل محسوب می شود.

المدار افزود : درگیری های داخلی فلسطین و بین المللی کردن آن در جهت اهداف و منافع اسرائیل و آمریکا صورت می گیرد. آمریکا بازیگر اصلی و تاثیرگذار در بروز چنین حوادث داخلی فلسطین است.

این نشریه در اشاره به تلاشهای آمریکا برای استقرارنیروهای بین المللی در نوار غزه که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان نیز خواستار آن شده است، نوشت : بین المللی کردن قضیه درگیری های داخلی فلسطین، همچون قضیه عراق و لبنان صورت می گیرد؛ این امر از طریق حمایتهای آشکار آمریکا و اسرائیل از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین وکمکهای نظامی به سرویسهای امنیتی آن کاملاَ آشکار است.

در این تحلیل آمده است : بر اساس این تحلیل، برخی تحلیلگران سیاسی براین باورند که دولت جرج بوش از مدتها پیش تا کنون درصدد برنامه ریزی برای برهم زدن اوضاع داخلی فلسطین و تحریک جریانهای طرفدار آمریکا در جنبش فتح بود؛ به عقیده آمریکایی ها، ابومازن بهترین گزینه در این زمینه بود؛ در واقع می توان گفت محاصره یاسر عرفات رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطین با هدف روی کار آوردن ابومازن به عرصه حکومت صورت گرفت.

المدار افزود : تجارب پیشین بیانگر این است که حمایت آمریکا، کشورهای غربی و حتی صهیونیسم از هر گروه داخلی در درگیری ها، در راستای ایجاد تفرقه و برهم زدن اوضاع داخلی صورت گرفته و هدف آن حتی تقویت گروه خاصی همچون فتح نیست، بلکه این حمایتها تا جایی صورت می گیرد که تمام گروه های داخلی توان و نیروی خود را از دست داده و در نتیجه زمینه برای دخالتهای آنان فراهم شود.

این نشریه درباره تهدیدهای مقامهای رژیم صهیونیستی به ترور رهبران مقاومت و تحریک برخی جریانهای فلسطینی به انجام آن نوشت : سخنانی که درباره ترور رهبران حماس از سوی فتح صورت می گیرد، حقیقت دارد، زیرا ژنرال کیت دایتون مسئول ارتباطات نظامی آمریکا و ساکن در اسرائیل در اواخر ماه می سال جاری در جلسه کمیسیون مربوط به خاورمیانه در کنگره آمریکا این مسئله را تایید کرد.

المدار به نقل از یک کارشناس برنامه ریزی سیاسی در دانشگاههای اسرائیل نوشت : (محمد)دحلان نماینده جنبش فتح از سوی سرویسهای اطلاعاتی آمریکا برای انجام ماموریتی مهم یعنی ترور رهبران حماس در داخل و خارج فلسطین به کار گرفته شده است.

این نشریه افزود : با توجه به این شرایط، ادامه درگیری های داخلی در فلسطین، 2راه فراروی فتح قرار داده است : 1- پرهیز از طرحهای دحلان 2- پیروی از طرحهای آمریکا برای برافروختن جنگ داخلی در فلسطین

المدار در پایان با انتقاد از مواضع کشورهای عربی در قبال حوادث جاری در مناطق فلسطینی نوشت : حال پرسشی که در این میان مطرح می شود؛ این است که چرا با وجود آشکار شدن اهداف آمریکا و اسرائیل از ایجاد درگیری های داخلی در فلسطین، کشورهای عربی هیچ اقدامی برای مقابله با بین المللی شدن قضیه فلسطین انجام نمی دهند.