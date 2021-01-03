به گزارش خبرنگار مهر، رضا چمن صبح یکشنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان به میزبانی دفتر خود با تاکید بر اینکه میبایست در زمینه محدودیتهای کرونایی هوشمندانهتر عمل کرد، بیان داشت: مقوله آسیب شناسی و تجربه از ۱۱ ماه گذشته موضوعی است که بعضاً فراموش میشود و جای خود را به ارائه چند آمار و اقدام عملیاتی میدهد بدون اینکه ما بتوانیم آمارها را تحلیل کرده و بدانیم که در چه وضعیتی هستیم و لذا در زمینه کرونا نیز میبایست به تحلیل رفتارها و اقدامات بپردازیم تا نتیجه بهتری در تصمیم سازی بگیریم.
وی با تاکید بر اینکه باید در کنار سلامت، معیشت و نارضایتیهای مردم را نیز دید، افزود: اگر محدودیتهای هوشمندانه نباشد و کورکورانه رفتار کرده و همه مکانها را ببندیم و سپس آمار بدهیم که بیماران اندک شدند جواب نخواهد داد لذا نباید این گونه فکر کرد، در نتیجه معتقد هستیم باید راهی را پیدا کرد که در عین اینکه آمار تلفات را داشت، تدبیر عوارض و نارضایتی و سو مدیریتها را نیز سنجید از سوی دیگر باید برخی سیاستها را بومی کرد و برای آینده طرح داشت.
دوری از فعالیت آسیبزا
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه رویکرد ما به صله رحم، مراجعه، مرسومات سنتی و فرهنگی و نوع تجمعات ما به واسطه مقوله فرهنگی آسیبزا است، گفت: صله رحم که ما بحثهای علمی جدی درباره آثار مثبت آن در مقابله با سکته قلبی و افسردگی داریم، در زمینه کرونا متفاوت است و میبایست مدیریت شود، لذا اینجا نقطه آسیب ما است و باید تغییر در سبک زندگی ایجاد کرد و در کنار این تغییر ماهیت و ذات آن مراسم را نیز نگه داشت و حفظ کرد.
چمن افزود: در برخی مواقع میتوان مجلسی را به شکل مجازی و یا حتی حضوری به شکل حداقلی، با محدود کردن زمان و شرایط مکانی، برگزار کرد و مشکلی درباره آن نیست اما باید این سوی موضوع را هم مشاهده کرد که اگر به واقع سختگیری در قبال کرونا وجود نداشت آمار ابتلاء و مرگ در شهرستان شاهرود و میامی به مراتب بیشتر بود.
وی بیان کرد: متوسط سن فوت شدگان در شهرستان شاهرود و میامی ۷۳ سال است و لذا گروههایی که بیشتر در معرض خطر هستند، نیازمند سختگیری و مراقبت بیشتری نیز دارند و از سوی دیگر نباید به گونهای باشد که دوگانه علم و مذهب و مانند آن در جامعه رخ دهد باید تمام مراسم عزاداری و مذهبی به جای خود با رعایت تمام مصالح اجرا شود و مسائل علمی و آزمایشگاهی نیز به همین شکل.
سختگیری برای حفظ جان مردم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به اینکه در محافلی که گروههای هدف کرونا شامل سالمندان، کسانی که دارای بیماری زمینهای و … هستند، طبیعتاً حساسیت هم بیشتر است، بیان کرد: قطعاً گروههایی هم هستند که کم خطر بوده و امکان انتقال و آسیب آن نیز کمتر است لذا باید نوع نگاهمان را مبتنی بر شواهد علمی قرار دادهایم اما در عین حال باید دانست که با همین شیوه مدیریت بود که میزان مرگ و میر در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به مراتب از میزان میانگین کشور نیز کمتر بوده است لذا سختگیری برای حفظ جان مردم است.
چمن با بیان اینکه در خصوص برگزاری مراسم باید تابع قرارگاه مقابله با کرونای کشور بود و لذا نحوه برگزاری مراسم، در تهران تصمیمگیری میشود، بیان کرد: نشستهای مختلفی با مداحان و مبلغان در شهرستان شاهرود برگزار شد و خوشبختانه شاهد همراهی خوب این گروهها بودیم زیرا رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر رعایت پروتکلها تاکید داشته و مجالس عزاداری شأن به سمع و نظر تمام مردم ایران رسید که چه نوع فاصله گذاری رعایت شده بود و لذا معظمله فصلالخطاب هستند.
وی با اشاره به اینکه از زمانی که قرارگاه و طرح شهید سلیمانی و ابلاغ وزیر کشور مطرح شد، ستاد ملی کرونا درباره مجالس مذهبی و حتی مشاغل تصمیمگیری دارد، افزود: طی ابلاغهایی که از سوی وزارت خانه شده الزاماتی نیز برای شهرهای زرد شامل رعایت فاصله گذاری اجتماعی، اجتماعات کمتر از ۳۰ نفر، با تهویه هوا و استفاده از ماسک و عدم پذیرایی ابلاغ شده که دانشگاهها دیگر در آن دخیل نیستند و وزارت کشور درباره آن تصمیمگیری میکند.
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