غربالگری ۱۶۰ هزار نفر از جمعیت رفسنجان و انار در طرح شهید سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلیندیمی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان رفسنجان، گزارشی از وضعیت بیماری کووید ۱۹ در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ارائه و اظهار کرد: تا ساعت هشت صبح امروز تعداد موارد بستری قطعی ابتلاء به کووید ۱۹، ۲۳ بیمار و موارد مشکوک ۲۸ مورد است.
وی افزود: در بخشهای ویژه تعداد چهار بیمار قطعی داریم و تعداد مواردی که با تشخیص احتمالی بستری هستند در آیسییو ۶ نفر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با بیان اینکه با کاهش فوتیها مواجهایم و بعضی روزها هیچ مورد فوتی نداریم، افزود: تستهای مثبت کرونا هم رو به کاهش است و تعداد موارد مثبت رو به کاهش است، به طور مثال در روز گذشته ۲۰ نفر در جمعیت شهرستانهای رفسنجان و انار شناسایی شدند.
وی بیان کرد: از حدود چهار هفته قبل که طرح غربالگری بهداشتی سردار شهید سلیمانی آغاز شده طبق آماری که امروز صبح گرفتیم، ۱۶۰ هزار نفر از جمعیت رفسنجان و انار غربالگری شدهاند.
اسماعیلیندیمی تصریح کرد: نمونههای تست کرونا را در روزهای آتی و محدوده تست گیری را گسترش خواهیم داد تا بیماریابی بیشتری انجام شود. ضمن آنکه بعد از پیک مهر و آبان و تا حدودی در آذرماه، به علت رعایت پروتکلهای بهداشتی و مقرراتی که ستاد کرونای شهرستان اجرا کرد، دی ماه نسبتاً آرامی را طی میکنیم.
وی در عین حال گفت: در آینده به احتمال زیاد پیکهای بعدی را خواهیم داشت و در پوشش طرح شهید سلیمانی و مراعات کردن مردم میتوانیم پیک ملایمتری را تجربه کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با بیان اینکه بحث واکسن بحث روز دنیاست، اظهار کرد: در گروههای پرخطر در هفتههای آینده واکسیناسیون آغاز خواهد شد و قطعاً اگر مسائل ایمنی و تأییدیههای لازم را نداشته باشد اصلاً تزریقی صورت نخواهد گرفت.
اسماعیلی ندیمی تاکید کرد: تا پیش از انجام واکسیناسیون و تا اظلاع ثانوی، تنها راه پیشگیری، رعایت پروتکلهای بهداشتی و اجرای محکم و بدون توقف طرح بزرگ بهداشتی شهید سلیمانی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ابراز داشت: بیشترین تلفات و موارد مثبت کرونایی رفسنجان در آبان ماه بود، در طرح شهید سلیمانی ابتدا گروههای پرخطر شناسایی و غربالگری خواهند شد و بعد به سراغ گروههای سنی دیگر خواهیم رفت.
اسماعیلی ندیمی عنوان کرد: امید داریم با رعایت پروتکلهای بهداشتی و با اجرای طرح شهید سلیمانی با پیک ملایمتری از کرونا در زمستان روبرو باشیم و بتوانیم به سلامت از این مرحله عبور کنیم.
وی در پایان از عوامل ستاد کرونای شهرستان، اصناف، کسبه و کسانی که در اجرای طرح شهید سلیمانی همکاری کردند قدردانی کرد.
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