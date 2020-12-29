به گزارش خبرگزاری مهر در بیانیه مشترک آیت الله مصطفی محامی و احمدعلی موهبتی آمده است: قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَی اللَّهِ عَلَیٰ بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ «ای پیامبر بگو: این راه من است. من و هرکس پیروی‌ام کرد، با بینایی به‌سوی خدا دعوت می‌کنیم و خداوند (از هر شریکی) منزه است و من از مشرکان نیستم.» (سوره یوسف آیه ۱۰۸)

«مردم ما در مقابله‌ی با فتنه، خودشان به پا خاستند. نهم دی در سرتاسر کشور مشت محکمی به دهان فتنه‌گران زد. این کار را خود مردم کردند. این حرکت یک حرکت خودجوش بود؛ این خیلی معنا دارد؛ این نشانه‌ی این است که این مردم بیدارند، هشیارند.» (بیانات مقام معظم رهبری؛ هشتم دی ۱۳۸۹)

تقارن این روز بزرگ با ایام شهادت علمدار بصیرت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی (رضوان‌الله تعالی علیه) و حضور معنادار و عظیم مردم ایران در تشییع پیکر این شهید عزیز، نشانگر زنده بودن انقلاب اسلامی و رشد متعالی روحیه بصیرت و ولایتمداری در ملت عزیز ایران است.

ملت ایران بویژه مردم نجیب و انقلابی سیستان‌وبلوچستان، با یادآوری خصومت‌های پایان‌ناپذیر مستکبران و اذناب‌شان در طول حیات مبارک انقلاب اسلامی بویژه در فتنه ٨٨ و بهره‌گیری از عبرت‌های ادوار گذشته، منویات امامین انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس‌الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را نصب‌العین قرار خواهند داد.

مسئولان خدوم نظام اسلامی نیز با بی‌اعتنایی به لبخندهای دشمن و تکیه بر توان داخلی و با بهره‌گیری از چشمه‌های جوشان ظرفیت‌های نیروی انسانی بالاخص جوانان، در مسیری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم ترسیم نموده‌اند حرکت و از این تنگناها عبور خواهند کرد، ان شاءالله.

این‌جانبان ضمن گرامی‌داشت یوم‌الله نهم دی‌ماه و سالروز شهادت سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی و سردار حاج قاسم میرحسینی و با یادآوری رشادت‌های شهدای عزیز انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دفاع از حرم و دفاع از جایگاه ولایت در فتنه‌ها، توفیق روزافزون ایران اسلامی بویژه استان سیستان و بلوچستان را در عرصه‌های پیشرفت و اقتدار و جهاد کبیر از خداوند متعال خواستاریم.