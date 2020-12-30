۵ تا ۲۰ درصد تولیدات مواد غذایی تقلبی است/آثار سوء آفت کش ها

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، با اشاره به اهمیت توجه به ایمنی و سلامت مواد غذایی در سراسر دنیا، اظهار کرد: رقابت‌های فشرده در زمینه تهیه غذای سالم موجب شده این موضوع سلامت محور، به یک منازعه در راهبردهای استراتژیک جهانی تبدیل شود.

وی با تاکید بر اهمیت شناسایی تقلبات، اثبات اصالت و ردیابی آلاینده‌ها، تصریح کرد: تکنولوژی‌های موجود در زمینه اثبات کیفیت مواد غذایی بسیار پیچیده است.

زالی گفت: پیش بینی می‌شود در تمام کشورها ۵ تا ۲۰ درصد تقلب در صنعت مواد غذایی رخ می‌دهد که این اقدام علاوه بر مخاطرات سلامت محور، جنبه‌های سوء اخلاقی را هم در بر می‌گیرد. کشور ما نیز از این آمار مستثنی نیست.

وی با اشاره به تکنولوژی‌های پیشرفته در کشور و دستاوردهای طرح جامع سلامت غذا در مرکز تحقیقات سلامت غذا، افزود: کاربرد یکی از دستاوردهای این مرکز تحقیقات شناسایی آفت کش‌ها است که برای فرهنگ سازی در حوزه کشاورزی بسیار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

زالی با بیان اینکه ۲۱۱ آفت کش در مزارع کشاورزی استفاده می‌شود که بیشتر آفت کش‌های ترکیبی کاربرد دارد، افزود: متأسفانه آفت کش‌های ترکیبی نیز اثرات سوء بسیار زیادی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تأکید بر لزوم سرعت بخشیدن به پیشرفت فناوری نوین تشخیص اصالت و کیفیت مواد غذایی به ویژه در مبادی ورودی، عنوان کرد: وجود آنتی بیوتیک ها و مواد هورمونی در برخی مواد غذایی فوبیای اجتماعی ایجاد کرده است، همچنین وجود این مواد علاوه بر ایجاد سویه های مقاوم، آلرژی و حتی اضافه وزن نیز به همراه دارد. از طرفی از سال ۲۰۱۲ اقبال جهانی به سمت مواد غذایی بدون آنتی بیوتیک بوده است.

زالی تصریح کرد: پایبندی به اصالت مواد غذایی در صادرات، نقطه قوت محسوب می‌شود و تولید مواد غذایی نامرغوب اعتبار و وجاهت بین المللی کشور را زیر سوال می برد.