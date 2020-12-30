به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، دبیرخانه سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر زمان دقیق برگزاری این رویداد را ۱۱ تا ۲۱ بهمن ۹۹ اعلام کرد.

حسین مسافرآستانه دبیر سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر به دنبال اعلام زمان دقیق برگزاری این رویداد، عنوان کرد: تمرکز اصلی جشنواره امسال در شکل برگزاری بر بهره‌گیری از بستر فضای مجازی است اما متناسب با شرایط در صورت اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر استفاده از ظرفیت ۵۰ درصدی تماشاخانه‌ها در زمان برگزاری جشنواره‌، تنها تعدادی از سالن‌های منتخب و دارای شرایط مناسب برای اجرای آثار در شرایط مقتضی، میزبان مخاطبان نمایش های بخش صحنه‌ای خواهند بود.

اسامی این تماشاخانه ها و شرایط اجرای متناسب با شیوه‌نامه‌های بهداشتی طی دستورالعمل‌هایی از سوی دبیرخانه جشنواره به گروه‌های شرکت کننده و علاقه‌مندان متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافرآستانه از ۱۱ تا ۲۱ بهمن برگزار می‌شود. آدرس سایت جشنواره www.fitf.ir است.