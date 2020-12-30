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۱۰ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۰۸

براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران؛

وضعیت هوای تهران در شرایط قرمز است

وضعیت هوای تهران در شرایط قرمز است

همزمان با تداوم پایداری‌های جوی، کیفیت هوای تهران نیز به سیر نزولی خود ادامه داده و در حال حاضر شرایط تنفس هوا برای همه گروههای جامعه ناسالم است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته در شرایط ناسالم برای همه گروه‌های جامعه قرار دارد و پیش بینی می‌شود این وضعیت طی ۲۴ ساعت آینده نیز ادامه داشته باشد.

براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میزان غلظت آلاینده‌های هوا طی شبانه‌روز گذشته بر روی عدد ۱۶۵ قرار داشته و هم اکنون این عدد به ۱۵۸ تقلیل یافته است اما همچنان کیفیت هوا برای تنفس همه افراد جامعه نامناسب است.

در این شرایط توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و افراد دیگر هم باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

کد مطلب 5108392
سمیرا خباز

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    نظرات

    • IR ۲۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      جالبه هنوز بعد از چند سال بوی نامطبوع که در هوا پخش شده شناسایی نشده از کدام محل هست واقعا جالبه آلودگی هوا هم با این بو قاطی شده و حال مردم رو بد میکنه

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