مدیر جدید فرودگاه یاسوج منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش امیر مکری در این ابلاغ آورده است: مدیریت جدید از ظرفیت‌های موجود و تجارب خود برای پیشبرد اهداف شرکت و برنامه‌های توسعه استان استفاده کند.

از جمله مأموریت‌های مدیر جدید فرودگاه یاسوج در این ابلاغ می‌توان به استقرار سیستم مدیریت ایمنی و ارتقای سطح خدمات فرودگاهی در جهت پاسداشت حقوق شهروندی مسافران و هماهنگی مؤثر با شرکت‌های هواپیمایی و نهادهای حفاظتی- امنیتی و دیگر مجموعه‌های مرتبط با خدمات فرودگاهی، توسعه کار تیمی، افزایش مهارت هاو بهبود شرایط کاری «منابع انسانی متخصص» اشاره کرد.

شناسایی و به کارگیری نیروهای مستعد و جوان با هدف همتا پروری و کادر سازی، نگهداری اصولی زیرساخت‌های موجود و بهره برداری مؤثر و اقتصادی از ظرفیت‌های فرودگاهی، توسعه کسب و کارها و وصول به موقع درآمدها با تاکید بر انضباط مالی، اجتناب از اتلاف منابع، کاهش هزینه‌ها، رعایت دقیق قوانین و مقررات و هماهنگی کامل با ستاد شرکت و تعامل مؤثر با مسؤولان ارشد استان به منظور استفاده از ظرفیت‌های فراهم شده در حوزه فرودگاهی و ایجاد مسیرهای جدید پروازی از مناطق مختلف از دیگر موارد ذکر شده در ابلاغ است.

بنا بر این گزارش، پیش از این علی محسنیان مدیر فرودگاه یاسوج بود.