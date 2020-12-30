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۱۰ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۰۵

طی حکمی؛

مدیر جدید فرودگاه یاسوج منصوب شد

مدیر جدید فرودگاه یاسوج منصوب شد

یاسوج- طی ابلاغی از سوی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، عنایت انصاری فرد به عنوان مدیر جدید فرودگاه یاسوج منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش امیر مکری در این ابلاغ آورده است: مدیریت جدید از ظرفیت‌های موجود و تجارب خود برای پیشبرد اهداف شرکت و برنامه‌های توسعه استان استفاده کند.

از جمله مأموریت‌های مدیر جدید فرودگاه یاسوج در این ابلاغ می‌توان به استقرار سیستم مدیریت ایمنی و ارتقای سطح خدمات فرودگاهی در جهت پاسداشت حقوق شهروندی مسافران و هماهنگی مؤثر با شرکت‌های هواپیمایی و نهادهای حفاظتی- امنیتی و دیگر مجموعه‌های مرتبط با خدمات فرودگاهی، توسعه کار تیمی، افزایش مهارت هاو بهبود شرایط کاری «منابع انسانی متخصص» اشاره کرد.

شناسایی و به کارگیری نیروهای مستعد و جوان با هدف همتا پروری و کادر سازی، نگهداری اصولی زیرساخت‌های موجود و بهره برداری مؤثر و اقتصادی از ظرفیت‌های فرودگاهی، توسعه کسب و کارها و وصول به موقع درآمدها با تاکید بر انضباط مالی، اجتناب از اتلاف منابع، کاهش هزینه‌ها، رعایت دقیق قوانین و مقررات و هماهنگی کامل با ستاد شرکت و تعامل مؤثر با مسؤولان ارشد استان به منظور استفاده از ظرفیت‌های فراهم شده در حوزه فرودگاهی و ایجاد مسیرهای جدید پروازی از مناطق مختلف از دیگر موارد ذکر شده در ابلاغ است.

بنا بر این گزارش، پیش از این علی محسنیان مدیر فرودگاه یاسوج بود.

کد مطلب 5108407

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