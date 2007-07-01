شماره جدید "اطلاعات حکمت و معرفت" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از نشریه حکمت و معرفت این عناوین منتشر شده است: جامعیت یک دین نفی دیگری نیست، نقد عقلانیت ابزاری و بازگشت به معنویت، دین اندیشان متجدد کثرت گرا، در پی آواز حقیقت، گفت و گو برای صلح، نجات با عشق به خدا، دور معرفت شناختی اتصال به حقیقت، واقعیات ناظر به کثرت گرایی دینی، شناخت ظاهر و باطن ادیان.

در بخش اندیشه ایرانی نیز دو مقاله با عنوان سده ای در جست و جوی دولت مدرن و دسته بندی الگوهای تعامل دین و دولت منتشر شده است.

در بخش نظریه این ماهنامه این عناوین را می توان ملاحظه کرد: زبان ناتوانی های انسان، سپیده دمان امر واقعی، آدم واره های شادمان، حسرت فهم درست، گفت و گو در باب امر تغییر پذیر، پرسش از اقتدار پیشوا.

پیام آور فرهنگ جدید، سازه های روان شناختی باور دینی از دیگر عناوین این جریده است. همچنین گفتگویی با سیاوش جمادی درباب دو کتاب زمینه و زمانه پدیدار شناسی و زبان اصالت نیز صورت گرفته است.

بخش پایانی این نشریه اخباری درباب مرگ رورتی است.

از مولفان صاحب نام این شماره که آثاری از آنها منتشر شده می توان به آلوین پلنتینگا، جان هیک، ژان بودریار، بابک احمدی، محمد بقایی (ماکان)، ناصر فکوهی و علی رضا شجاعی زند اشاره کرد.