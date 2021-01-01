خبرگزاری مهر- گروه سیاست- معصومه مهری؛ حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق، گفت: مجلس باید خودش دست به کار شود و آنچه را به نفع مردم است، در بودجه سال آینده اعمال کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه مجلس نمی‌تواند تغییرات زیادی در بودجه اعمال کند و در صورت تغییرات اساسی شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد، چه برنامه‌ای برای اصلاح بودجه دارید؟، اظهار داشت: زمانی که ما با چنین شرایطی مواجه هستیم، باید در وهله اول رسالت خود را انجام دهیم و از سوی دیگر از شورای نگهبان بخواهیم که به نوعی با ما همراهی و به مجلس کمک کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش تفریغ لایحه بودجه سال ۹۸، اظهار داشت: این گزارش به موقع به مجلس ارائه شد و نمایندگان باید در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده به این گزارش توجه ویژه داشته باشند و ما باید بتوانیم راه‌های تخلف دستگاه‌های اجرایی در بودجه سال ۱۴۰۰ را ببندیم.

حاجی دلیگانی بیان کرد: گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۹۸ بسیار مفصل بود و ما از رئیس دیوان محاسبات به جهت ارائه مفصل این گزارش به مجلس تشکر می‌کنیم و البته خلاصه گزارش هم قرار است به مجلس ارسال شود تا در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: با توجه به حکم اصل یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانون اساسی، امور مربوط به بودجه کل کشور به‌عهده رئیس‌جمهور است و در خصوص نقض، عدم اجرا یا استنکاف و انحراف از تکالیف بودجه مطابق اصل مذکور مسئول و مطابق ماده ۲۳۴ موارد اعلامی نقض و استنکاف از تکالیف و احکام قوانین بودجه سنواتی، متوجه رئیس‌جمهور است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به اینکه در بودجه سال‌های ۹۳ تا ۹۷ شاهد تخلفات بسیار زیادی بودیم و حدود ۶۰ مورد نقض و استنکاف از قانون احصا شده است، نمایندگان طرح شکایت از رئیس جمهور را تهیه کرده و آن را دنبال می‌کنند.