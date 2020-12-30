اهدای نشان «شهر دوستدار آب» به شهردار مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشان «شهر دوستدار آب» توسط حجت الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و از سوی این سازمان به شهردار مشهد اهدا شد.

حجت الله ایوبی در مراسم اهدای نشان «شهر دوستدار آب» گفت: شهرمشهد به عنوان شناسنامه ایران باید شایسته میزبانی امام رضا(ع) باشد، لذا این شهر باید در همه بخش ها شاخص باشد.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران اضافه کرد: در حال حاضر یکی از شاخص های فرهیختگی یک کشور و شهر رفتار آن با محیط زیست و طبیعت و به ویژه آب است، رفتار با آب نماد فرهیختگی و فرهنگ یک ملت است و چه خوب است که شهر مشهد، میزبانی امام رضا(ع) را قدر دانسته و توانسته در حوزه آب، مشهد را نمونه کند.

وی با بیان اینکه مسئله آب علاوه برموضوعات سیاسی و چالش ها و بحران های که دارد، می تواند محور صلح باشد، اظهار کرد: ما می توانیم با کشورهای منطقه و همسایه بر سر مصرف بهینه آب و تامین منابع آب به جای جنگیدن، گفتگو کنیم و این شعار اصلی ایران است.

ایوبی اضافه کرد: در مباحث دینی نیز آلوده کردن آب ها حرام است و دین مبین اسلام، پیروانش را موظف کرده تا رفتاری درست با آب داشته باشند، لذا زمانی که شاخص های حفظ آب و رفتار درست در این زمینه به مشهد اضافه می شود، به عنوان یک ایرانی و یک مسلمان و یک شیعه به آن افتخار می کنم و به شهرداری مشهد تبریک می گویم.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه اهتمامی که شهرداری مشهد برای زبان فارسی دارد نیز قبل تقدیر است، خاطرنشان کرد: این نظر بزرگان دینی و سیاسی ایران است که درحوزه زبان نیز اگر زبان عربی که زبان بسیار فاخری است، زبان دین اسلام باشد، بی تردید معتقدیم زبان فارسی زبان شیعه است و ادبیاتی که در حوزه فلسفه و ادبیا ت شیعی در زبان فارسی شکل گرفته به بخشی جدایی ناپذیر از تشیع و حتی اسلام تبدیل شده است.