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۱۰ دی ۱۳۹۹، ۱۷:۲۳

اهدای نشان «شهر دوستدار آب» به شهردار مشهد

اهدای نشان «شهر دوستدار آب» به شهردار مشهد

مشهد ـ نشان «شهر دوستدار آب» از سوی سازمان جهانی یونسکو به شهردار مشهد اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  نشان «شهر دوستدار آب» توسط حجت الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و از سوی این سازمان به شهردار مشهد اهدا شد.

حجت الله ایوبی در مراسم اهدای نشان «شهر دوستدار آب» گفت: شهرمشهد به عنوان شناسنامه ایران باید شایسته میزبانی امام رضا(ع) باشد، لذا این شهر باید در همه بخش ها شاخص باشد.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران اضافه کرد: در حال حاضر یکی از شاخص های فرهیختگی یک کشور و شهر رفتار آن با محیط زیست و طبیعت و به ویژه آب است، رفتار با آب نماد فرهیختگی و فرهنگ یک ملت است و چه خوب است که شهر مشهد، میزبانی امام رضا(ع) را قدر دانسته و توانسته در حوزه آب، مشهد را نمونه کند.

وی با بیان اینکه مسئله آب علاوه برموضوعات سیاسی و چالش ها و بحران های که دارد، می تواند محور صلح باشد، اظهار کرد: ما می توانیم با کشورهای منطقه و همسایه بر سر مصرف بهینه آب و تامین منابع آب به جای جنگیدن، گفتگو کنیم و این شعار اصلی ایران است.

ایوبی اضافه کرد: در مباحث دینی نیز آلوده کردن آب ها حرام است و دین مبین اسلام، پیروانش را موظف کرده تا رفتاری درست با آب داشته باشند، لذا زمانی که شاخص های حفظ آب و رفتار درست در این زمینه به مشهد اضافه می شود، به عنوان یک ایرانی و یک مسلمان و یک شیعه به آن افتخار می کنم و به شهرداری مشهد تبریک می گویم.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه اهتمامی که شهرداری مشهد برای زبان فارسی دارد نیز قبل تقدیر است، خاطرنشان کرد: این نظر بزرگان دینی و سیاسی ایران است که درحوزه زبان نیز اگر زبان عربی که زبان بسیار فاخری است، زبان دین اسلام باشد، بی تردید معتقدیم زبان فارسی زبان شیعه است و ادبیاتی که در حوزه فلسفه و ادبیا ت شیعی در زبان فارسی شکل گرفته به بخشی جدایی ناپذیر از تشیع و حتی اسلام تبدیل شده است.

کد مطلب 5108969

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