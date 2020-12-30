آبخیزداری نواحی مرزی خراسان شمالی نیازمند توجه وزارت کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحیدی امشب در شورای اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سهم اعتبارات بخش کشاورزی استان خرسان شمالی بسیار کم است لذا وزارت جهاد کشاورزی باید به این استان توجه ویژه داشته باشد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مراتع استان جزو بهترین مراتع کشور است، تصریح کرد: اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری به ویژه در نواحی مرزی استان نیازمند توجه ویژه وزارتخانه است زیرا اگر اقدامی جدی در این حوزه انجام نشود، خطرات جدی به وجود خواهد آمد.

وی به لزوم داشتن برنامه‌ریزی دقیق برای اصلاح الگوی کشت تاکید کرد و افزود: مردم خراسان شمالی به سمت کشت زعفران ترغیب شدند اما اکنون این محصول روی دستشان مانده و از فروش آن ناتوان هستند زیرا برای مسئله بازاریابی این محصول تدبیری نشده بود.

وحیدی بیان داشت: اجرای طرح اصلاح الگوی کشت باید به صورت برنامه زمان بندی شده ابلاغ شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در انتها از زنجیره تولید و تبدیل محصولات کشاورزی در استان گلایه کرد و گفت: اکنون محصولات با کیفیتی مانند انگور و پنبه خراسان شمالی بدون تبدیل از استان خارج می‌شوند.