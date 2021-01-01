نباید توقع داشته باشیم سپاهان را شکست بدهیم

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال، تیم شهرداری ورامین با نتیجه سه بر صفر مغلوب تیم سپاهان شد.

مجید تابش‌نژاد سرمربی تیم والیبال شهرداری ورامین پس از شکست تیمش مقابل سپاهان گفت: طی صحبت با باشگاه، قرار بر این است که تا زمان بهبودی بازیکنان مبتلا به کرونا، از آنها استفاده نکنیم زیرا ممکن است دچار مشکل شوند. سلامتی بازیکنان برای ما اهمیت دارد. باشگاه نیز این را پذیرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر از بازیکنان جوان استفاده می‌کنیم. دارایی ما همین است و نمی‌توانیم این توقع را داشته باشیم که مقابل تیم پرمهره سپاهان که بهترین بازیکنان ایران و ملی‌پوشان را در اختیار دارد، پیروز شویم.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ورامین درباره تیم سپاهان گفت: سپاهان تیم بسیار خوبی است، ابزار لازم را در اختیار دارد و در نیم فصل نیز خود را تقویت کرده است. آنها در اسپک و دفاع قوی هستند. امروز نیز نمایش خوبی داشتند. در ابتدای باز لحظاتی پیش افتادیم اما در امتیازهای بالا، دریافت نرسید و تیم دچار مشکل شد.