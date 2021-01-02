وضعیت ترافیکی معابر اصلی تهران در صبح شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر، اظهار داشت: شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح، آزادی در مسیر غرب به شرق از میدان آزادی و مسیر جنوب به شمال نواب از شهید چراغی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

وی ادامه داد: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بوستان جوانمردان، شهید حکیم در مسیر غرب به شرق از باکری، بزرگراه هاشمی رفسنجانی در مسیر غرب به شرق از شهید ستاری دارای بار ترافیکی صبحگاهی است.

سرهنگ رنجبر افزود: بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب شمیران نو، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از هنگام، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست نیز دارای حجم ترافیک صبحگاهی هستند.

وی گفت: همچنین بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از کامرانیه، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از شیشه مینا و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.