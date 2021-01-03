حجت الاسلام اسماعیل سعادت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهید سلیمانی به معنای واقعی جهاد اکبر و اصغر را در عرصه جنگ در راه خدا نشان داد. جهاد اصغر او حضور او در میدان نبرد و رو به رو شدن با دشمن تا شهادت و جهاد اکبر او آلوده نشدن به هوای نفس بود. او مطامع و مقام دنیوی را از خود دور می‌کرد و جهاد اکبر و اصغر را در مسیر یکدیگر سرلوحه امور خود قرار می‌داد.

نماینده سابق ولی فقیه در سپاه قدس افزود: برخی افراد ممکن است برای هوای نفس به میدان جنگ بروند اما شهید سلیمانی برای رضای خدا به میدان جنگ می‌رفت و کاری به جایگاه و ثروت دنیوی اش نداشت و هنگام جنگ خدا را مدنظر داشت.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری از ایشان همواره به عنوان یک فرمانده شجاع و دلیر یاد می‌کردند، افزود: شهید سلیمانی در رفتار خود با دشمن هم مطابق با دین و آئین اسلام و با عطوفت برخورد می‌کرد. در عملیات والفجر ۸ و زمانی که نیروهای شهید سلیمانی اسیران عراقی را به ساحل رودخانه آورده و پیاده کردند، یکی از مسئولین گردان که از شاگردان حاج قاسم بود به تمام سربازان عراقی خوش آمد گفت و روی آنها را بوسید. بعد از آن وقتی عراقی‌ها به مسجد رفتند از شدت شرمندگی به خاطر این رفتار محبت آمیز گریه می‌کردند و از نیروهای ایرانی به نیکی یاد می‌کردند.؛ اینها همه ثمره پرورش فرماندهان توسط شهید سلیمانی بود.

سعادت نژاد با بیان اینکه شهید سلیمانی در حین جنگ به خدا متصل بود، افزود: عبادت و راز و نیاز حاج قاسم در زمان جنگ هم ترک نمی‌شد. در شب عملیات با ناله‌ها و گریه هاش در نماز شب از خواب بیدار می‌شدیم. حال و هوای معنوی حاج قاسم مثال زدنی بود.

وی ادامه داد: حاج قاسم برای جنگ و جهاد تقاضای اجر و مزد نمی‌کرد و حتی اگر دنیا را در قبال جهادش به او می‌دادند او قبول نمی‌کرد. در بعضی مجالس که از او تقدیر می‌شد، هدایا را قبول نمی‌کرد و دیگران را شایسته دریافت آنها می‌دانست. در یکی از مراسم تجلیل روی صحنه وقتی لوح تقدیر را دریافت کرد، همان جا یکی از حاضران را فراخواند و لوح تقدیر خود را به او اهدا کرد و آن فرمانده را برای تقدیر لایق تر دانست.

نماینده سابق ولی فقیه در سپاه قدس گفت: حتی زمانی که قصد داشتند نشان ذوالفقار را به حاج قاسم اهدا کنند ایشان به شرط رسانه‌ای نشدن، آن هدیه را قبول کرد، در حالی که هرکسی جای ایشان بود دوست داشت تا همه از این افتخار بزرگ خبردار شوند. این کنترل شهید سلیمانی روی هوای نفس خود و پیشبرد جهاد اکبر و اصغر بسیار ستودنی است.