افزایش ۱۰ درصدی ترددهای جاده ای با تغییر رنگ شهرهای کرونایی

سرهنگ احمد شیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اجرای طرح محدودیت‌های تردد در راستای شیوع ویروس کرونا در کشور باید بگویم هفته قبل در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۰ درصد کاهش تردد داشته ایم.

وی افزود: اما با توجه به اینکه برخی از شهرها از وضعیت نارنجی به وضعیت زرد تغییر کرده اند و برخی از محدودیت‌ها برای آنان برداشته شد، در مقایسه با هفته اول اجرای طرح سراسری ممنوعیت تردد در کل کشور، هفته گذشته ۱۰ درصد افزایش تردد داشته ایم.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا تصریح کرد: البته این افزایش ۱۰ درصدی تردد به این معنی نیست که مردم، محدودیت‌ها را نادیده گرفتند و تنها به دلیل اینکه محدودیت‌ها در برخی از شهرها برداشته شده، با افزایش ۱۰ درصدی تردد جاده‌ای در هفته گذشته مواجه بودیم.

تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها

شیرانی با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای شمالی، گفت: در تمامی محورهای شمالی اعم از محور چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین-رشت شاهد تردد روان هستیم.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به پایتخت، اظهار داشت: در آزادراه قزوین- کرج و کرج – تهران محدوده مهرویلا و حد فاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و همچنین در محور شهریار- تهران در محدوده شهر قدس شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا در خاتمه، گفت: محورهای شمالی فاقد هر گونه مداخلات جوی هستند.