افزایش تخلفات شکار و صید در خراسان جنوبی/۱۶۹ پرونده تخلف تشکیل شد

حسن اکبری در گفتوگو با خبرنگار مهر از افزایش تخلفات شکار و صید در ۹ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: این افزایش یک نگرانی را در خصوص آینده زیست محیطی خراسانجنوبی به وجود آورده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسانجنوبی بیانکرد: خراسانجنوبی با مساحتی حدود ۹ درصد از کشور نزدیک به ۲۵ درصد تنوع گونهها را در خود جای داده که نمونه آن وجود گونههای کمیاب و در معرض خطری نظیر هوبره، یوزپلنگ، گربه پالاس، قوچ اوریال، گربه شنی و نیز چند صد گونه گیاهی دارویی یا دارای ارزش حفاظتی خاص است.
اکبری ادامهداد: علیرغم محدودیتهای شدید مالی در سال جاری و تنگناهای ناشی از شیوع کرونا و از همه مهمتر کمبود شدید نیروی حفاظتی (محیطبان) در استان، خوشبختانه با فعالیت ایثارگرانه محیطبانان استان و اهتمام جدی مقام عالی سازمان به این بخش، کشفیات قابل ملاحظهای توسط این نیرویهای پرتلاش در حوزه شکار و صید، برای استان رقم خورد که البته جای تأمل دارد.
وی با بیان اینکه میزان کشف سلاح غیر مجاز در میانگین ۱۰ ساله ۹ قبضه و در عملکرد ۹ ماهه سال ۹۹ نیز ۲۷ قبضه بوده است، افزود: شکار پستانداران نیز در میانگین ۱۰ ساله ۴۵ رأس و در عملکرد ۹ ماهه ۱۳۱ رأس بوده است.
۲۱۹ متخلف در حوزه شکار و صید
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسانجنوبی با اشاره به اینکه شکار غیر مجاز پرندگان در میانگین ۱۰ ساله ۱۰۸ قطعه و عملکرد ۹ ماهه نیز ۳۷۹ قطعه بوده است، گفت: تعداد متخلفین و شکارچیان غیر مجاز در میانگین ۱۰ ساله ۱۹۱ نفر و در عملکرد ۹ ماهه ۲۱۹ نفر بوده است.
اکبری اظهار کرد: تعداد پروندههای تخلف نیز در میانگین ۱۰ ساله ۱۲۳ پرونده و در ۹ ماهه سال جاری نیز ۱۶۹ پرونده بوده است.
وی بیانکرد: اگر چه در سالهای اخیر با عنایت به فرهنگسازی و توجه رسانهها به مساله محیط زیست، طرفداران محیط زیست افزایش یافته و مسئله اخلاق محیط زیست و نیز رعایت حقوق حیوانات بیش از گذشته مد نظر قرار گرفته، لیکن متأسفانه سو استفاده عدهای از شکارچیان بهدلیل دسترسی بهتر به اسلحه و مهمات و نقلیه مناسب افزایش محسوسی در تخلفات شکار و صید نسبت به گذشته وجود داشته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسانجنوبی گفت: در حوزه پیشگیری از آلودگی آب، خاک، هوا در استان در راستای منویات مقام عالی سازمان در زمینه اجرای جدی قوانین هوای پاک و حفاظت خاک و آئین نامههای مربوطه بویژه بهبود مدیریت پسماندها و همچنین آموزش و فرهنگسازی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.
نیازمند حل مشکلات محیطبانان طرحی هستیم
اکبری افزود: ولی با توجه به شرایط موجود، همکاری و همیاری همه دستگاههای اجرایی و ذیربط در این خصوص مورد انتظار است.
وی یادآور شد: دستی بابی به رضایت نسبی در حوزه محیط زیست و تضمین محیط زیستی سالم برای مردم جامعه چه در حال و چه برای آیندگان، نیازمند توجه جدی همه مسئولان به حل مشکلات و معضلات این حوزه در زمینه مشکلات زیر ساختی، کمبودهای جدی حوزه حفاظت و پایش از جمله نقلیه و ترابری و نیز مشکلات استخدامی برخی محیطبانان طرحی است که امیدواریم به آن نگاه ویژهای شود.
نظر شما