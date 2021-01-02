تعریف پروژه در حوزه برق گیلان با نگاه به حل مشکلات انجام می شود

گزارش خبرنگار مهر، بهمن داراب زاده صبح شنبه در جلسه شورای معاونین با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط این حوزه با دانشگاه و صنعت، اظهار کرد: گفت: تلاش شده تا در این شرکت به تحقیقات و پژوهش‌ها توجه ویژه ای شود.

وی با بیان اینکه توجه به تحقیق و پژوهش زمینه توسعه در هر حوزه‌ای را فراهم می‌کند، افزود: امروز بسیاری از کشورهای دنیا بخش قابل توجهی از درآمدهای ملی خود را به حوزه پژوهش و تحقیق اختصاص داده اند.

داراب زاده با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر دفاع از جامعه نخبگان و حرکت علمی کشور، گفت: در شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه به خودکفایی و قطع وابستگی هستیم که این نیز نیازمند ارتباط بیشتر صنعت با دانشگاه است.

وی با بیان اینکه در همین راستا به دنبال تقویت ارتباط مراکز علمی و دانشگاه با حوزه صنعت به ویژه برق هستیم، اضافه کرد: تعریف پروژه‌های مختلف و متنوع در شرکت برق گیلان و همکاری با دانشگاه‌های تراز اول کشور و مراکز علمی و دانشگاهی استان گیلان نیز در همین راستا بوده است.

داراب زاده با اشاره به اینکه تعریف پروژه‌ها در برق منطقه‌ای گیلان با نگاه کاربردی جهت حل مسائل و مشکلات حوزه برق انجام می‌شود، ادامه داد: انتظار می‌رود با بهره گیری از پتانسیل و ظرفیت مراکز علمی و دانشگاه و تلفیق تجربه با دانش بتوانیم قدم‌های مؤثری در حل مسائل حوزه صنعت برق استان برداریم.

مدیر عامل برق منطقه‌ای گیلان صنعت برق را صنعتی زیربنایی و زیرساختی عنوان و تصریح کرد: انجام فعالیت‌های تخصصی، مهندسی و پیچیده در صنعت برق موجب شده تا صنعت برق از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشد. در دنیای امروز از بزرگ‌ترین فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و … گرفته تا ریزترین و جزئی‌ترین آنها در زندگی روزمره، متأثر از انرژی برق بوده و در دنیای مدرن امروزی عملاً زندگی بدون برق یا میسر نبوده یا بسیار مشکل خواهد بود.

وی با اشاره به تحریم‌های همیشگی و ظالمانه دشمنان علیه نظام، گفت: از ابتدای پیروزی بزرگ انقلاب و به خصوص در بخش ورود تکنولوژی در صنعت برق با تحریم‌های مختلفی مواجه بودیم اما صنعت برق با تکیه بر دانش بومی و خودباوری توانست وابستگی در عرصه صنعت برق را به حداقل برساند.

داراب زاده در ادامه به قدمت بیش از ۱۱۵ ساله صنعت برق استان گیلان اشاره کرد و ادامه داد: شرکت برق منطقه‌ای گیلان دارای ۷۱ پست فوق توزیع و انتقال و دارای حدود ۲۸۵۰ کیلومتر مدار خطوط فوق توزیع و انتقال است و مسئولیت انتقال انرژی برق از نیروگاه‌ها در سطوح ولتاژی ۶۳، ۱۳۲، ۲۳۰، ۴۰۰ کیلوولت و نهایتاً تبدیل این ولتاژ در سطح ۲۰ کیلوولت جهت تحویل به شرکت توزیع نیروی برق را برعهده دارد.