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۱۳ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۰۱

طی هفته مقاومت؛

۵۰ گروه جهادی به مناطق محروم استان کرمان اعزام شدند

۵۰ گروه جهادی به مناطق محروم استان کرمان اعزام شدند

کرمان - فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان از اعزام ۵۰ گروه جهادی به مناطق محروم استان کرمان طی هفته مقاومت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی صبح شنبه در مراسم «اعزام جهادگران به مناطق محروم استان کرمان» از سری ویژه برنامه‌های سالگرد سردار شهید سلیمانی اظهار کرد: نگاه جهادی و انقلابی یکی از موضوعات و نیازهای جدی امروز جامعه است. این نگاه باعث برون رفت از بن بست‌ها، باز شدن گره‌های کور و نمایش توانمندی عملی کشور می‌شود.

وی از جهادگران به عنوان انسان‌هایی عملگرا که بدون کوچک‌ترین چشم داشتی همه وجودشان را برای خدمت به مردم گذاشته اند، یاد کرد و گفت: در سازمان بسیج سازندگی سپاه استان کرمان ۲ هزار و ۵۰۰ گروه جهادی ساماندهی شده اند.

وی ادامه داد: به مناسبت هفته مقاومت و سالروز شهادت سردار سلیمانی ۵۰ گروه جهادی در استان کرمان در حوزه‌های کشاورزی، عمرانی، اقتصادی و پزشکی فعال می‌شوند.

وی ادامه داد: امروز به صورت نمادین اعزام شش گروه جهادی از کنار موزه شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای گمنام شهر کرمان به سمت مکان‌های مشخص شده آغاز می‌شود.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان بیان کرد: مردم استان کرمان در آینده نزدیک شاهد خدمات بیشماری از گروه‌های جهادی به ویژه در جنوب و شرق خواهند بود.

وی بیان کرد: در حوزه کارهای جهادی چند اولویت مشخص شده است که به ترتیب شامل آب شرب (کرمان چهارمین استان مشکل دار در زمینه آب است)، بهداشت و ایجاد سرویس‌های بهداشتی و حوزه‌های عمرانی (ساخت جاده تا خانه‌های مددجویان و نیازمندان) است.

کد مطلب 5110504

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