هیات رئیسه قرعه کشی مسابقات لیگ برتر را برگزار می کند

به گزارش خبرنگارمهر، این مراسم با حضور 6 عضو هیات رئیسه سازمان لیگ برتر شامل محمدرضا ساکت ، سردارعزیز محمدی ، غلامرضا بهروان ، سردار کریم ملاحی ، علی کاظمی و سیدرضا افتخاری برگزار و مسابقات فصل 87-86 قرعه کشی خواهد شد .



پیش از این طبق آئین نامه مسابقات می بایست مراسم قرعه کشی با حضوراعضای مجمع عمومی برگزارمی شد که به دلیل تسهیل در برگزاری این مراسم ، از سوی سازمان لیگ مقرر شد قرعه کشی با حضور اعضای هیات رئیسه برگزار شود.



یادآوری می شود قرعه کشی این مسابقات روز 13 تیرماه و همزمان با شب تولد حضرت فاطمه زهرا(س) انجام خواهد شد. هفتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر روز 26 مردادماه همزمان با ولادت امام حسین(ع) و روز پاسدار آغاز خواهد شد.