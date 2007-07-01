هیات رئیسه قرعه کشی مسابقات لیگ برتر را برگزار می کند

به گزارش خبرنگارمهر، این مراسم با حضور 6 عضو هیات رئیسه سازمان لیگ برتر شامل محمدرضا ساکت ، سردارعزیز محمدی ، غلامرضا بهروان ، سردار کریم ملاحی ، علی کاظمی و سیدرضا افتخاری برگزار و مسابقات فصل 87-86 قرعه کشی خواهد شد .
پیش از این طبق آئین نامه مسابقات می بایست مراسم قرعه کشی با حضوراعضای مجمع عمومی برگزارمی شد که به دلیل تسهیل در برگزاری این مراسم ، از سوی سازمان لیگ مقرر شد قرعه کشی با حضور اعضای هیات رئیسه برگزار شود.
یادآوری می شود قرعه کشی این مسابقات روز 13 تیرماه و همزمان با شب تولد حضرت فاطمه زهرا(س) انجام خواهد شد. هفتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر روز 26 مردادماه همزمان با ولادت امام حسین(ع) و روز پاسدار آغاز خواهد شد.
قرعه کشی فصل جدید مسابقات لیگ برتر روز 13 تیرماه با حضور اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگارمهر، این مراسم با حضور 6 عضو هیات رئیسه سازمان لیگ برتر شامل محمدرضا ساکت ، سردارعزیز محمدی ، غلامرضا بهروان ، سردار کریم ملاحی ، علی کاظمی و سیدرضا افتخاری برگزار و مسابقات فصل 87-86 قرعه کشی خواهد شد .
کد مطلب 511052
نظر شما