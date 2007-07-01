  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ تیر ۱۳۸۶، ۲۱:۲۹

هیات رئیسه قرعه کشی مسابقات لیگ برتر را برگزار می کند

هیات رئیسه قرعه کشی مسابقات لیگ برتر را برگزار می کند

قرعه کشی فصل جدید مسابقات لیگ برتر روز 13 تیرماه با حضور اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمهر، این مراسم با حضور 6 عضو هیات رئیسه سازمان لیگ برتر شامل محمدرضا ساکت ، سردارعزیز محمدی ، غلامرضا بهروان ، سردار کریم ملاحی ، علی کاظمی و سیدرضا افتخاری برگزار و مسابقات فصل 87-86 قرعه کشی خواهد شد . 

پیش از این طبق آئین نامه مسابقات می بایست مراسم قرعه کشی با حضوراعضای مجمع عمومی برگزارمی شد که به دلیل تسهیل در برگزاری این مراسم ، از سوی سازمان لیگ مقرر شد قرعه کشی با حضور اعضای هیات رئیسه برگزار شود.

یادآوری می شود قرعه کشی این مسابقات روز 13 تیرماه و همزمان با شب تولد حضرت فاطمه زهرا(س) انجام خواهد شد. هفتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر روز 26 مردادماه همزمان با ولادت امام حسین(ع) و روز پاسدار آغاز خواهد شد.

کد مطلب 511052

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها