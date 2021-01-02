درخواست ۲۳۰۰ مرکز برای نصب سامانه ماسک/۳۹۰۰ مرگ بر اثر کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، کمال حیدری صبح شنبه در نشست خبری فصلی مرکز بهداشت استان اصفهان که با موضوع آخرین وضعیت کرونا و آلودگی هوا برگزار شد، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و سالروز شهادت شهید قاسم سلیمانی با بیان اینکه در هفته اول دی ماه مبتلایان به کرونا به یک سوم کاهش یافته است، اظهار داشت: این روند در حال حاضر مناسب است و اگر این شرایط حفظ شود، بسیار ارزشمند خواهد بود.

مرگ ۳۹۰۰ نفر بر اثر کرونا در اصفهان

وی با بیان اینکه سه هزار و ۹۰۰ بیمار قطعی مبتلا به کرونا طی یک سال اخیر در استان اصفهان جان خود را از دست داده اند، گفت: به همین تعداد نیز مرگ کرونای منفی در این فاصله زمانی در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ثبت شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه برنامه ریزی هوشمندانه در حال حاضر برای مقابله با کرونا بسیار تأثیرگذار بوده است، ابراز داشت: ایام ملی، مذهبی را با کمترین آسیب پشت سر گذاشتیم و امیدواریم این روند ادامه‌دار باشد.

وی با بیان اینکه نصب سامانه ماسک در همه ادارات اصفهان ضروری بوده و مورد تاکید استانداری اصفهان است، گفت: حدود دو هزار و ۳۰۰ مکان در استان اصفهان تاکنون در این زمینه ثبت نام کرده‌اند.

افزایش ۴۰ درصدی تردد در سطح شهر طی چند روز اخیر

حیدری همچنین با اشاره به افزایش تردد در سطح شهر اصفهان تاکید کرد: افزایش ۴۰ درصدی تردد در شهر را داریم و این در حالی است که اکثر مراکز دولتی تعطیل بود و این تعطیلی تأثیر زیادی نداشت زیرا مردم کمتر همراهی کردند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۸۵۲ هزار خانوار در استان اصفهان غربالگری کرونا شده‌اند، گفت: در این طرح افراد مشکوک شناسایی و روند درمان آنها پیگیری شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه قرنطینه محلی در استان اصفهان مورد استقبال قرار نگرفت، گفت: برخی افراد حاضر به حضور در این نقاهتگاه‌ها نشدند و در این زمینه نیازمند مباحث فرهنگی هستیم.

وی به توزیع ۶۰ هزار بسته معیشتی در استان اصفهان در قالب طرح «حافظان سلامت در محلات» اشاره کرد و گفت: در این زمینه توزیع بسته‌های بهداشتی نیز انجام شده است.