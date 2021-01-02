محمد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۲۴ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۴۴ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۰۲ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت سه بیمار کرونایی جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جانباختگان به ۲ هزار و ۵۸۸ نفر رسیده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۲۸ هزار و ۷۷۵ نفر اعلام کرد و گفت: همچنین از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۲۵ هزار و ۸۳۸ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.