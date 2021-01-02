اهمیت کارتن سازی در رشد کسب و کارها

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، رشد و توسعه کسب و کارهای امروزی با صنایع مختلفی گره خورده است. اهمیت کارتن سازی و توجه به کیفیت بسته بندی از جمله اموری می‌باشد که در راستای توسعه کسب و کار شما و سهولت حمل و نقل آن‌ها به نقاط مختلف راه اندازی شده است.

در واقع کارتن سازی را می‌توان در زمره صنایعی دانست که تمامی واحدهای تولیدی به نوعی با آن در ارتباط بوده و بدون استمداد از آن نمی‌توانند فعالیت تجاری خود را توسعه داده و به نقاط مختلف یک و یا چندین کشور در سطح جهان ارتقا دهند.

استفاده از کارتن با کیفیت و رعایت اصول بسته بندی مناسب می‌تواند اقدام مهمی در راستای توسعه کسب و کار شما باشد؛ بنابراین در زمان انتخاب یک شرکت مناسب در حیطه کارتن و جعبه سازی باید به ظرافت کاری آن‌ها توجه نمایید.

اهمیت کارتن سازی در توسعه صادرات

صادرات محصول توسط واحدهای تولیدی گسترده صورت می‌گیرد و شرکت‌های کارتن سازی نیز همگام با آن‌ها برای توسعه تجارت اقدام می‌کنند.

توزیع کالاهای صادراتی در مقایسه با توزیع کالاهای داخلی بر طبق اصول پیچیده‌تری صورت می‌گیرند و شرکت‌های مربوطه نیز به این امر واقف می‌باشند.

کارتن‌هایی که برای حمل محصول صادراتی به کار می‌روند باید ضخامت مناسبی داشته و از کالا در مسافت‌های طولانی محافظت نماید. این امر در خصوص کارتن‌هایی که برای حمل محصولات آسیب پذیر به کار می‌روند بیشتر حائز اهمیت است.

کارتن حمل کالای صادراتی باید با بیشترین لایه ممکن تولید شود. این امر قیمت کالا را افزایش می‌دهد اما در خصوص صادرات، صحت و سلامت محصولات مربوطه در اولویت قرار دارند.

توسعه کسب و کارهای کوچک

کسب و کارهای کوچک و فعالیت تجاری در سطح یک شهر و یا استان خاص نیز بدون ارتباط با کارتن سازی و بسته بندی کالا نیست.

کسب و کارهای محدود در سطح یک منطقه خاص می‌توانند با بهره گیری از پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه کارتن سازی و بسته بندی محصول، کارتن‌های سبک تر، ارزان‌تر و مناسب برای حمل محصول و کالا را سفارش دهند.

کارتن‌های ارزان و سبک قیمت مناسبی دارند و هزینه زیادی را به واحد تولیدی تحمیل نمی‌کنند با این حال کسب و کار شما را جدی تر و اصولی‌تر می‌کنند.

در صورت تمایل می‌توانید از کارتن‌های دیگر و یا کارتن‌های دایکاتی نیز استفاده کنید. برای پیشرفت کسب و کار خود از این اصول اولیه غافل نگردید.

توسعه کسب و کارهای خانگی

انواع مختلفی از کسب و کارهای خانگی در تمامی کشورهای جهان وجود دارد. از مهمترین مسائل موجود در این عرصه می‌توان به عدم سازماندهی کسب و کارهای خانگی اشاره کرد.

عدم سازماندهی یک شغل با عدم پیشرفت و توسعه آن همراه می‌گردد و ممکن است شما را برای همیشه در یک سطح پایین نگه دارد.

توجه به نحوه ارسال کالا به مشتری و یا تحویل آن به کارفرما بسیار حائز اهمیت است. شما می‌توانید با استفاده از کارتن‌های ارزان و توجه به اصول بسته بندی محصول، اعتبار فعالیت خود را افزایش داده و توجه دیگران را به سمت فعالیت خود جلب نمایید.

توسعه صنایع بهداشتی و آرایشی

صنایع بهداشتی و آرایشی در هر سطحی که باشد نمی‌تواند بدون ارتباط با کارتن سازی و بسته بندی اصولی فعالیت کند. شرکت‌ها و واحدهای پخش کننده محصولات بهداشتی و آرایشی اغلب از کارتن‌های لمینتی برای توزیع بهره می‌گیرند.

توسعه این صنایع با کیفیت بسیار بالای بسته بندی و ارسال کالا گره خورده است. توجه واحدهای نظارت کننده بر نحوه ارسال این گونه کالاها بسیار زیاد است و سازمان و موسسات بهداشتی نیز این مراکز را زیر نظر دارند.

اگر می‌خواهید در دنیای تجارت مواد بهداشتی و آرایشی که در ایران از سطح رقابتی بسیار بالایی برخوردار است پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشید، توجه ویژه ای به اصول بسته بندی و حمل کالا نمایید.

توسعه فعالیت‌های صنعتی

فعالیت‌های صنعتی در دو سطح سنگین و نیمه سنگین فعالیت دارند. شاید تصور کنید فعالیت‌های سنگین ارتباط چندانی با کارتن سازی ندارند اما بهتر است بدانید فعالیت‌های صنعتی سنگین همچون ساخت خودرو برای پخش بسیاری از قطعات غیر سنگین نیاز به حمل کالا با استفاده از کارتن دارند.

قطعات صنعتی در مقایسه با فعالیت‌های تجاری دیگر سنگین‌تر بوده و در نتیجه نیاز به کارتن‌های ضخیم‌تری دارند. این قطعات که اغلب در هارد باکس‌ها و یا جعبه‌های مقوایی بسیار محکم بسته بندی می‌شوند برای حمل، در کارتن‌های دایکات و یا چند لایه قرار می‌گیرند.

تجارت و رقابت اقتصادی

واحدهای تجاری در ایران و سطح جهان همواره در یک رقابت تجاری قرار دارند که تنها بخش خاصی از آن محسوس بوده و بسیاری از ارکان آن را نمی‌بینیم.

بسیاری از واحدهای تجاری ناشناخته در مدت زمان اندکی مسیر پیشرفت را طی کرده و ممکن است واحدهای شناخته شده را به حاشیه برانند. برخی از واحدهای تولیدی شناخته شده نیز جا و مکان مناسبی در عرصه تجارت پیدا کرده و روز به روز بر توسعه و پیشرفت خود می‌افزایند.

پیشرفت‌های صورت گرفته با اتکا بر اصول خاصی رخ می‌دهد و بسته بندی کالا با استفاده از یک کارتن مناسب نیز در زمره این اصول قرار دارد. با این حساب بهتر است از اصول بسته بندی کالا و ضخامت کارتن حمل آن غافل نگردیم.

انتخاب تامین کننده مناسب

انتخاب یک تامین کننده مناسب برای بسته بندی کالای شما یکی از مهمترین ارکان موفقیت در فروش محصول شماست، سرعت خدمات رسانی از نظر کمی و کیفی بسته بندی در انتخاب یک تامین کننده مناسب همواره حائز اهمیت است.

صنایع بسته بندی شاهد با تجربه بیش از ۳۰ سال در صنعت بسته بندی با تولیدات انواع کارتن ۳ لایه و ۵ لایه، جعبه لمینتی و جعبه مقوایی به عنوان یک شریک تجاری مطمئن پاسخگوی نیازهای شما برای بسته بندی هر چه بهتر محصولتان خواهد بود