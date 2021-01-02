به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ناظم زاده پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد دانش آموزان پایه متوسطه به آموزش مجازی دسترسی دارند، اظهار داشت: مدیران موظف شدند که اطلس آموزشی برای مدرسه خود تبیین کنند تا مشخص باشد هر دانش آموز از چه شیوه آموزشی بهره می‌برد.

وی افزود: هفت تا هشت درصد دانش آموزان به دلایل مختلف مانند مشکلات اقتصادی، دسترسی به اینترنت و یا عدم دسترسی به نرم افزار دسترسی به آموزش مجازی ندارند اما از راه‌های مختلف زمینه‌های آموزشی برای آنها فراهم شده است.

‏ معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان با ابراز نگرانی از ترک تحصیل پنهان دانش آموزان به ویژه در مدارس دوره متوسطه تاکید کرد: در واقع ما دانش آموزانی داریم که هم دارای پرونده آموزشی در مدرسه هستند وهم نام آنها در سامانه «سناد» ثبت شده اما مشخص نیست که آیا در حال تحصیل هستند یا وارد بازار کار شده‌اند که ما وظیفه داریم این امر را پیگیری کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ضرورت بازگشت خانواده‌ها به «شاد» برای تقویت این شبکه ملی امن و رایگان و ضرورت حمایت از آن تاکید کرد: تولید این شبکه در طول مدت زمان کوتاه یک ماهه در شرایط خاص کرونایی به واقع کار سختی بود، این شبکه روز به روز در حال ارتقاست و بسیاری از مشکلات آن رفع شده است.

ناظم زاده با اشاره به اینکه مجموع کل دانش آموزان استان اصفهان ۸۶۸ هزار و ۳۷۲ نفر است که ۷۶۰ هزار و ۳۱۲ نفر در شبکه شاد احراز هویت شدند، از این تعداد بیش از ۶۰۰ هزار نفر فعال هستند و مابقی از نرم افزارهای دیگری برای آموزش و یادگیری استفاده می‌کنند.

وی اضافه کرد: توصیه ما به مدیران مدارس این است که به تدریج وارد شبکه شاد شوند تا از فضایی ایمن و مطلوب در فضای مجازی برخوردار باشیم.

استفاده از ظرفیت های آموزش مجازی در دوران پساکرونا

‏ معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان با بیان اینکه امروز آموزش مجازی جای خود را در میان آموزش‌ها باز کرده است و ارتقای این آموزش‌ها جزو برنامه‌های اصلی آموزش و پرورش است، گفت: بدین ترتیب در دوران پساکرونا که امکان تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی، بارندگی و سایر مشکلات وجود دارد می‌توانیم از امکانات این فضا استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بر این اعتقاد هستیم که در دوران پساکرونا برخی دروس را نیز می‌توانیم کلاً به شکل مجازی برگزار کنیم که صرفه جویی در منابع و نیروی انسانی را در پی خواهد داشت.

ناظم زاده در ارتباط با برگزاری امتحانات دوره متوسطه تاکید کرد: نظر کارشناسی ما این است که امتحانات دور متوسطه در راستای ارتقای کیفیت آموزش به شکل حضوری برگزار شود اما اولویت نخست ما سلامت دانش آموزان است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ستاد استانی مقابله با کرونا موافق برگزاری امتحانات به شکل حضوری نبود امتحانات نوبت اول دوره متوسطه به شکل غیرحضوری در همه پایه‌ها در دیماه برگزار می‌شود.

‏معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان با بیان اینکه امتحانات دانش آموزان پایه دوازدهم که سال گذشته نتوانستند برخی از دروس خود را پاس کنند از پانزدهم دی ماه به شکل حضوری برگزار می‌شود، تاکید کرد: همچنین مدارس بزرگسالان آموزش از راه دور و متفرقه با توجه به مجوز ستاد کروا به شکل حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه امتحانات پایه نهم و دوازدهم در خردادماه مطابق مصوبات ستاد ملی کرونا حضوری خواهد بود، اظهار داشت: فضا در برگزاری امتحانات مجازی فضای اعتماد است و خانواده‌ها را در این امر به کمک طلبیدیم.

ناظم زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود در ارتباط با آموزش‌های هنرستانی گفت: آموزش در این بخش شامل دروس عمومی، فنی - تخصصی تئوری و دروس کارگاهی است که دو گروه اول به شکل مجازی در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: آموزش کارگاهی بنا بر اعتقاد همه کارشناسان به شکل مجازی نمی‌تواند برگزار شود و بر این اساس زمانی که اجازه از ستاد کرونا صادر شود آموزش‌های کارگاهی به شکل تجمیعی برگزار می‌شود.

آموزش حدود ۵۷ هزار دانش آموز از میان اتباع در استان اصفهان

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان همچنین با اشاره به اینکه در طول سال تحصیلی جاری اتباع خارجی همگان با دانش آموزان ایرانی از امکانات آموزشی بهره مند بودند گفت: در همین شرایط سخت در استان اصفهان، ۵۶ هزار و ۹۵۰ دانش آموز از اتباع در حال آموزش هستند که شامل ۲۷ هزار و ۲۱۹ دختر و ۲۹ هزار و ۷۳۱ پسر هستند.

وی افزود: از این تعداد دانش آموز اتباع، ۵۶ هزار و ۳۸۶ نفر اهل کشور افغانستان، ۴۵۰ نفر اهل عراق و بقیه از سایر ملیت‌ها هستند که از امکانات یکسانی با دانش آموزان ایرانی بهره مند هستند.

ناظم زاده تاکید کرد: ۳۸ هزار و ۹۸ نفر از این تعداد دانش آموز در دوران ابتدایی، ۱۲ هزار و ۵۶۷ نفر در دوران متوسطه اول و ۶ هزار و ۲۸۵ نفر متوسطه دوم تحصیل می‌کنند.