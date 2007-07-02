امروز در تاریخ

شهادت آیت الله صدوقی :

در چنین روزی درسال 1361 ه ش آیت اله صدوقی به درجه رفیع شهادت نایل آمد .

آیت الله صدوقی از یاران و همراهان حضرت امام خمینی ره در سال 1327 هجری قمری در یزد متولد شد . او در طول مدت زندگی خود علاوه بر مبارزات گسترده علیه رژیم پهلوی و همکاری با رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی در به ثمررساندن انقلاب اسلامی ، خدمات اجتماعی و علمی بسیاری به جامعه اسلامی ارایه کرد که از میان آنها می توان به تاسیس و تعمیرنوزده مدرسه علوم اسلامی اشاره کرد. آیت الله صدوقی به عنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد ، پس از ادای آخرین نمازجمعه خود، در یازدهم تیر 1361 به دست منافقین کوردل و بر اثر انفجار نارنجک به درجه رفیع شهادت نایل آمد. نام ایشان به عنوان سومین شهید محراب در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسیده است .



تولد هرمان هسه :

در چنین روزی در سال 1877 میلادی 1877 میلادی هرمان هسه شاعر و نویسنده مشهور سوئیسی به دنیا آمد . وی به سال 1946 میلادی موفق به در یافت جایزه نوبل ادبی شد.

تولد هانس بت :

در چنین روزی در سال 1906 میلادی هانس بت فیزیکدان مشهور و بر جسته آلمانی دیده به جهان گشود . وی به سال 1967 میلادی جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد .



درگذشت نوستراداموس :

در چنین روزی در سال 1566 میلادی نوستراداموس ستاره شناس و پیشگوی مشهور فرانسوی یده از جهان فروبست . جهان غرب نوسترداموس را به خاطر اثر ادبی او که سرشاز از گفته های موجز است می ستایند . از بر خی گفته های وی به عنوان منبعی برای پیش گویی در فرهنگ غربی یاد شده است .



درگذشت ارنست همینگوی :



در چنین روزی در سال 1961 میلادی ارنست همینگوی نویسنده مشهور آمریکایی در گذشت . ارنست همینگوی نویسنده پر توان و بزرگ آمریکایی در سال 1899به دنیا آمد. وی چندین رمان و داستان کوتاه از خود به یادگار گذاشت که از مهمترین آنها می توان به رمان " پیرمرد و دریا "و "وداع با اسلحه " اشاره کرد. همینگوی در نویسندگی سبک منحصر به فردی را اتخاذ کرده بود و همین امر آثار داستانی او را از دیگر نویسند گان متمایز می کند. او در سال 1954 جایزه نوبل ادبی را به دست آورد. وی سرانجام با شلیک گلوله ای به زندگی خود پایان داد.