به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی صبح امروز در مراسم افتتاح این مرکز گفت: رشد و شکوفایی استعدادهای هنری جوانان وهم چنین معرفی و ترویج مشاغل صنایع دستی از جمله اهداف این سازمان در راه ‌اندازی مرکز آموزش صنایع دستی سرایان است.

حسین عباس ‌زاده افزود: این کلاس های آموزشی در رشته های سرمه ‌دوزی، معرق و گلیم بافی در سطح مقدماتی و سرمه دوزی در حد تکمیلی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: اولین دوره این کلاس‌ ها از ابتدای تیرماه جاری با مجموع 55 نفر هنرآموز آغاز شده و تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی تصریح کرد: هم اکنون در مرکز شهر آیسک نیز در رشته گلیم بافی 20 هنرآموز مشغول به فراگیری هستند.

وی یادآور شد: کلیه علاقه مندان به شرکت در کلاس‌ها می تواند همه روزه در ساعات اداری جهت کسب اطلاعات بیشتر به نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سرایان به آدرس سرایان خیابان جهاد مراجعه نمایند.