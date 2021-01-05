اعتماد به جانشین بشاررسن جواب داد/ کاپیتان دوم همچنان فیکس است

به گزارش خبرنگار مهر، جدایی بشار رسن از پرسپولیس سبب شد تا یحیی گل محمدی از امید عالیشاه به عنوان هافبک بازیساز استقاده کند تا این بازیکن بتواند طراحی حملات سرخپوشان را بر عهده گرفته و پرسپولیس را به موفقیت برساند.

با این حال پرسپولیس در دو دیدار اخیر خود پس از نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا به تساوی یک - یک مقابل نساجی مازندران و ذوب آهن اصفهان دست پیدا کرد تا کادر فنی این تیم بارها در مصاحبه های‌شان جدایی بشار رسن را یکی از عوامل عدم پیروزی پرسپولیس عنوان کنند.

این در حالی است که عالیشاه در دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا و دو بازی اخیر پرسپولیس در لیگ برتر نمایش ایده آلی داشته است. هافبک سرخپوشان پایتخت در بازی قبلی این تیم مقابل ذوب آهن نیز تک گل تیمش را به ثمر رساند تا رضایت یحیی گل محمدی را بابت حضور در ترکیب اصلی این تیم جلب کند.

از این رو عالیشاه به بازیکن ثابت پرسپولیس در ادامه رقابت‌های لیگ برتر تبدیل می‌شود تا بتواند برای سرخپوشان در رقابت‌های لیگ برتر بازیسازی کند. بنابراین او در دیدار مقابل سپاهان اصفهان نیز یکی از بازیکنان اصلی پرسپولیس خواهد بود.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶:۳۰ سه شنبه هفته جاری مقابل سپاهان اصفهان دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال را برگزار می‌کند.