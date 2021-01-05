  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ دی ۱۳۹۹، ۸:۱۰

حرکت پرسپولیس به سمت ثبات؛

اعتماد به جانشین بشاررسن جواب داد/ کاپیتان دوم همچنان فیکس است

اعتماد به جانشین بشاررسن جواب داد/ کاپیتان دوم همچنان فیکس است

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس با عملکرد خود در ماه اخیر جایگاه ثابتی در ترکیب این تیم پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جدایی بشار رسن از پرسپولیس سبب شد تا یحیی گل محمدی از امید عالیشاه به عنوان هافبک بازیساز استقاده کند تا این بازیکن بتواند طراحی حملات سرخپوشان را بر عهده گرفته و پرسپولیس را به موفقیت برساند.

با این حال پرسپولیس در دو دیدار اخیر خود پس از نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا به تساوی یک - یک مقابل نساجی مازندران و ذوب آهن اصفهان دست پیدا کرد تا کادر فنی این تیم بارها در مصاحبه های‌شان جدایی بشار رسن را یکی از عوامل عدم پیروزی پرسپولیس عنوان کنند.

این در حالی است که عالیشاه در دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا و دو بازی اخیر پرسپولیس در لیگ برتر نمایش ایده آلی داشته است. هافبک سرخپوشان پایتخت در بازی قبلی این تیم مقابل ذوب آهن نیز تک گل تیمش را به ثمر رساند تا رضایت یحیی گل محمدی را بابت حضور در ترکیب اصلی این تیم جلب کند.

از این رو عالیشاه به بازیکن ثابت پرسپولیس در ادامه رقابت‌های لیگ برتر تبدیل می‌شود تا بتواند برای سرخپوشان در رقابت‌های لیگ برتر بازیسازی کند. بنابراین او در دیدار مقابل سپاهان اصفهان نیز یکی از بازیکنان اصلی پرسپولیس خواهد بود.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶:۳۰ سه شنبه هفته جاری مقابل سپاهان اصفهان دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال را برگزار می‌کند.

کد مطلب 5110981
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شکرالله IR ۱۳:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
      2 2
      پاسخ
      بازی امید هاایشاه بسیارعالی به امیدخدا دربازی باسپاهان واس تق لال شاهدگل زنیش باشیم
    • ...... IR ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
      2 0
      پاسخ
      و این است عشق به پرسپولیس ۱۱ ستاره ماامیدوارم عالی بدرخشیدسپاهان و ذوب آهن هیچ تیمی در برابر تو نیست ای عشق استقلال عزیز،ما به شما توهین نمیکنیم و شمارا رقیب خودمان هم نمی دانیم فقط منتظر ما در دربی باشید آقای وریا غفوری عزیز‌ ما پرسپولیسیم عشق است آزادی۱۱ بازیکن ما و سرمربی آقای گل محمدی عزیز عالی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها