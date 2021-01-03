به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «معماری منبع باز» نوشته کارلو راتی؛ استاد دانشگاه و معمار معروف ایتالیایی با همکاری متیو کلادل و جمعی دیگر، چشمانداز کاملاً جدیدی است از اینکه معماری چگونه میتواند و باید با حقایق قرن بیستویکم تطبیق پیدا کند. نویسندگان کتاب، ما را به تغییر الگو فرا میخوانند. این کتاب، مملو از انگارههایی بزرگ است که هیچ معمار یا طراحی نمیتواند آنرا نادیده بگیرد.
منطق این کتاب که در هفت بخش تدوین شده، مانند یک قایق بادبانی که برای پیش رفتن در خلاف جهت باد، جهت بادبان را تغییر میدهد، پرشور و در جهتهای مختلف به پیش میرود. راویان کتاب، پیش از آنکه تغییر جهت دهند، به اندازه کافی در یک جهت پیش میروند، اما همواره نگاهی باز و روبه جلو دارند. جهت اصلی، همان باور مشترک به انگاره منبع باز بودن، است.
در بخشی از این کتاب آمده است: «معماری منبع باز، صرفاً با تولید سروکار ندارد؛ پذیرش پروژهای خاص، مثل پروژههای انتقادی، عمومی، کارفرما، مرتبط با همتایان، میتواند بخشی از خودِ پروژه را شکل دهد، آنهم با ساختن چرخهای از بازخوردهایی که هدف پروژه را بنا میکند یا رها میکند و با همه پیامدهای مثبت و منفی آن، در نهایت بخشی از آن میشود. معماری منبع باز، معماریهایی با شکل هندسی ایستا را با معرفی فرایندها، شبکهها و سامانههای پویا و مشارکتی جایگزین میکند. طرفدارانش آنرا از طریق کد در مقابل جِرم، ارتباطات در مقابل ترکیبها، شبکهها در مقابل سازهها، انطباق در مقابل سکون، متمایز میکنند. هدف معماری منبع باز، تبدیل معماری از یک مکانیزم تحویل تغییرناپذیر، به بومسامانهای شفاف، همهگیر و پایین به بالا است.»
نخستین چاپ کتاب «معماری منبع باز» با ترجمه عارفه واعظی و مهدی مقیمی در ۱۴۴ صفحه با شمارگان ۴۰۰ نسخه به بهای ۴۰ هزار تومان از سوی انتشارات کتاب وارش راهی بازار نشر شده است.
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