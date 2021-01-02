به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان الله وردی زاده در سی و هفتمین نشست شورای فنی شهرداری تهران، تعریف پروژه‌های مغایر با اسناد بالادستی یا اولویت‌های مدیریت شهری را یکی از معضلات قدیمی در زمینه پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خواند و گفت: دستورالعمل پذیرش و تصویب طرح‌های عمرانی شهری تهران که در قالب یکی از اسناد نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران ابلاغ شده است، ضمن فراهم ساختن بستری مناسب برای افزایش کارآمدی طرح‌های عمرانی، در صدد روشمند ساختن و ایجاد رویکرد فرایندی در پذیرش و تصویب طرح‌ها بوده و این امر مهم را از زمان اعلام نیاز تا دریافت کد پروژه پیگیری می‌کنیم.

وی دستورالعمل پذیرش و تصویب طرح‌های عمرانی شهری تهران را حاصل بیش از ۳ سال کار کارشناسی در جهت تحقق همسان سازی، شفاف سازی، هماهنگ سازی و آسان سازی شیوه‌های موجود در این زمینه دانست و ابراز امیدواری کرد: ابلاغ دستورالعمل مذکور زمینه ساز ایجاد تحولی اساسی در پدیدآوری طرح‌های عمرانی است.