سجاد بهمن آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ویژه برنامه «یک و بیست» که در چند شب بهمناسبت اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی روی آنتن شبکه افق رفت بیان کرد: ما سال گذشته هم برنامهای مشابه با نام «انتقام سخت» داشتیم که میزبان قشرهای مختلفی شدیم و در برنامه امسال هم تلاش کردیم مهمانانی را در حوزه مختلف به برنامه دعوت کنیم.
وی ادامه داد: به طور مثال در یک روز حامد عسگری شاعر میزبان افراد مختلفی شد. در روز دیگر محسن برمهانی میزبان مستندسازان و یا نادر طالبزاده میزبان محمدمهدی حیدریان از مدیران سینمایی شد و همینطور افرادی در قشرهای مختلف مهمان برنامه بودند. دلیل این ایده هم این بود که حاج قاسم را نمیتوان با یک برنامه گفتگو محور تک بعدی بررسی کرد.
حاج قاسم فراتر از یک شخصیت نظامی بود
بهمن آبادی یادآور شد: حاج قاسم فقط یک فرمانده نظامی نبود. با هنرمندان رابطه داشت است. با مردم، نظامیها، سیاسیون، اهل فرهنگ و… ارتباط داشت و فراتر از یک شخصیت نظامی بود.
تهیهکننده «ساعت یک و بیست» درباره اینکه چرا شبکههای سیما در این ایام کمتر سراغ هنرمندان که برای مردم عادی جذابیت دارند، رفتهاند و بیشتر فرماندهان نظامی و مسئولان سیاسی در این مدت از حاج قاسم سلیمانی حرف زدهاند، گفت: خود ما در برنامه سال قبل به صورت تلفنی با سعید راد یا رضا میرکریمی گفتگو داشتیم و برخی سینماگران مثل ابوالقاسم طالبی یا بهروز افخمی هم مهمان حضوری برنامه بودند اما امسال نتوانستیم علی رغم پیگیریها سینماگران را داشته باشیم.
علاقه مردم به شنیدن ارتباط هنرمندان با حاج قاسم سلیمانی
وی با اشاره به محدودیتها در این زمینه گفت: متاسفانه آنها که به حاج قاسم نزدیک هستند در گفتگو با تلویزیون کمی مشکل دارند یا برخی سینماگران میگویند که دغدغههای حاج قاسم را در آثارشان به تصویر میکشند و نمیخواهند از آنها سخن بگویند. من هم نمیخواهم سخن این افراد را قضاوت کنم ولی ۸۰ درصد برنامههای دنیا گفتگومحور است و اتفاقاً مردم شنیدن اینها را دوست دارند. به ویژه که حاج قاسم اگرچه بالاترین رده نظامی و امنیتی کشور بود اما با سینماییها هم جلسه میگذاشت و خط میداد که چه کنند و اینها جذابیت دارد.
بهمن آبادی عنوان کرد: حاج قاسم با احمدرضا درویش یا ابراهیم حاتمیکیا ارتباط داشته است و دغدغهمند فرهنگ و هنر بوده است. مجید مجیدی، سید مهدی شجاعی، سیروس مقدم از کسانی بودهاند که با حاج قاسم ارتباط داشتهاند و خوب است که این دیدارها را با مردم اشتراک بگذارند. حتی اگر هم دوست ندارند به برنامه ما بیایند در یک برنامه و در یک شبکه دیگر اینها را مطرح کنند.
امثال حاتمیکیا و مجیدی از حاج قاسم بگویند
وی افزود: اتفاقاً اینجا اصلاً رقابت شبکهها مهم نیست و این اهمیت دارد که حرفها گفته شود. امثال حاتمیکیا و مجیدی هم آنقدر اعتبار دارند که حتی خوب است رییس صداوسیما یا معاون سیما از آنها برای حضور در تلویزیون دعوت کنند. این افراد را دنیا میشناسد و اگر حرفی بزنند همه میشنوند.
این تهیهکننده ادامه داد: حتی اگر هم با تلویزیون مشکل دارند با برنامههای اینترنتی گفتگو کنند اما حرفهایشان از حاج قاسم را بگویند که اگر نگویند به نظرم کم لطفی کردهاند. بحثم فقط هم روی هنرمندان نیست همه باید به میدان بیایند تا حاج قاسم سلیمانی تبدیل به یک مناسبت صرف نشود.
بهمن آبادی درباره سایر طراحیهای رسانهای که میتوان برای سردار سلیمانی انجام داد، گفت: باید برای یک سال برنامه طراحی کرد نه اینکه فقط به این چند روز مناسبتی محدود شود اگر چنین نگاهی داشته باشیم باز هم زمان کم میآوریم و البته نه اینکه صرفاً از او حرف بزنیم بلکه او را به مثابه دانشگاه و مکتبی که رهبر انقلاب اشاره کردهاند، بدانیم و از این دانشگاه بیاموزیم.
وی درباره عنوان برنامه نیز گفت: ساعت «یک و بیست» که حاج قاسم به شهادت رسید ساعت «صفر» ی بود که یک انقلاب مجدد نه فقط برای ایران که برای کشورهای مقاومت و دنیا بود و حاج قاسم در این ساعت همه را با هم آشتی داد که در جریان تشییع باشکوه او بخشی از آن را دیدیم. حامد عسگری در یکی از قسمتهای برنامه که چند روز پیش روی آنتن رفت خاطرهای تعریف کرد که در روز تشییع حاج قاسم مردی را دیده که به سمت زنی در خیابان رفته است و بعد همدیگر را در آغوش گرفته و اشک ریختهاند و کنجکاو شده بود که بداند ماجرا چیست و وقتی از آنها پرسیده بود گفته بودند خواهر و برادری بودهاند که از سال ۸۸ با هم قهر کردهاند و حالا در روز تشییع همدیگر را بعد از ۱۰ سال دیده بودند.
تهیهکننده «یک و بیست» در پایان گفت: او هر جا پا گذاشته است آدم صلح بوده است و ویژگیهایی دارد که میتوان یک سال از آنها آموخت.
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