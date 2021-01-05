لژیونر شدن بازیکنان تاثیرگذار به لیگ فوتبال ایران لطمه زده است

داود حقی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط این روزهای استقلال گفت: محمود فکری شناخت کاملی نسبت به تیمش پیدا کرده و شاهد هستیم که استقلال نسبت به ابتدای فصل هم روان تر بازی می‌کند و هم بازی‌های زیبایی از خود به نمایش می‌گذارد و اعتقاد دارم اگر این روند ادامه پیدا کند استقلال می‌تواند یکی از مدعیان قهرمانی باشد.

هافبک سابق استقلال در خصوص انتقادهایی که از خط دفاع آبی پوشان می‌شود، ادامه داد: فوتبال یک بازی گروهی است. اگر کسی اشتباه می‌کند همه مقصر هستند البته بازیکنان دفاعی استقلال از لحاظ فردی از بهترین‌های فوتبال ما هستند اما باید برای اینکه مدافعان استقلال به هماهنگی بیشتری دست پیدا کنند تمرینات ویژه ای را انجام دهند. البته در تمام دنیا مدافعان فوتبال اشتباه می‌کنند زیرا اگر اشتباه نباشد گلی هم رد و بدل نخواهد شد. ولی اعتقاد دارم خط دفاع آبی پوشان باید هماهنگی بهتری داشته باشد.

داود حقی در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود با رفتن علی کریمی، خط هافبک استقلال شرایط خوبی ندارد گفت: در اینکه علی کریمی یک بازی ساز کامل بود و رفتنش تاثیر زیادی بر روند استقلال گذاشته شکی نیست. یکی از ایرادهای فوتبال ما این است که نمی‌توانیم بازیکنان بزرگ خود را حفظ کرده و شاید به دلیل مسائل مالی آنها بیشتر به کشورهای عربی می‌روند تا فوتبال خود را در این کشورها ادامه دهند.

بازیکن پیشین تیم فوتبال استقلال گفت: در حال حاضر استقلال باید با داشته‌هایش مقابل حریفان قرار بگیرد و از هافبک‌هایی که دارد به خوبی استفاده کند. بازیکنانی در خط هافبک استقلال حضور دارند که اگر از لحاظ روحی و روانی به آمادگی کامل برسند می‌توانند این کمبود را برطرف کنند.

هافبک سابق استقلال در پایان و در خصوص کنار گذاشتن میلیچ توسط فکری به دلیل مسائل انضباطی گفت: کار فکری در این مورد درست بوده است. همه باید به مسائل انضباطی احترام بگذارند. اگر این اتفاق رخ ندهد سرمربی آبی پوشان دیگر نمی‌تواند تیمش را جمع کند. بنابراین مسائل انضباطی باید در اولویت قرار بگیرد تا مسائل حاشیه‌ای، تیم را از بین نبرد.