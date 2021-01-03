۱۱ شهر گلستان برای اجرای طرح «شهر گردشگر» اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: پروژه اعتبار سنجی، ارزیابی و رتبه بندی مقاصد گردشگری با رویکرد برندسازی با عنوان شهر گردشگر در کشور مطرح شده است.

وی با بیان طرح شهر گردشگر برند ملی در حوزه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، اضافه کرد: در این طرح شهرهایی که استعداد سطح بندی در ارائه خدمات گردشگری دارند با نگاه به رونق گردشگری و اقتصادی شهرها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تجری بیان کرد: شهرهای استان گلستان ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری و صنایع دستی دارند و طرح شهر گردشگر که نگرشی جدید و نوآورانه در صنعت گردشگری است می تواند مسیری برای شناخت بهتر این ظرفیت ها و توسعه اقتصاد شهرها باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان یادآور شد: با توجه به نشست مشترک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با ۱۵ شهرداری سطح استان در آبان ماه سال جاری، در حال حاضر شهرداری های گرگان، بندرترکمن، کلاله، دوزین، خان ببین، مراوه تپه و گیلداغ آمادگی خود را برای اجرای این طرح و انتخاب به عنوان شهر گردشگر به صورت مکتوب ارائه کردند.

وی گفت: با برگزاری نشست های جداگانه با برخی شهرداری های استان و با حضور مجری طرح شهر گردشگر، طرح مذکور و مزایای اعتبارسنجی، ارزیابی و رتبه بندی مقاصد گردشگری بیان شد که در این نشست ها هم چهار شهر از جمله آزادشهر، علی آبادکتول، آق‌قلا و کردکوی آمادگی خود را اعلام کردند.