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۱۴ دی ۱۳۹۹، ۸:۴۵

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

۱۱ شهر گلستان برای اجرای طرح «شهر گردشگر» اعلام آمادگی کردند

۱۱ شهر گلستان برای اجرای طرح «شهر گردشگر» اعلام آمادگی کردند

گرگان- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان از اعلام آمادگی ۱۱ شهر استان به عنوان کاندیدای اجرای طرح شهر گردشگر خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: پروژه اعتبار سنجی، ارزیابی و رتبه بندی مقاصد گردشگری با رویکرد برندسازی با عنوان شهر گردشگر در کشور مطرح شده است.

وی با بیان طرح شهر گردشگر برند ملی در حوزه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، اضافه کرد: در این طرح شهرهایی که استعداد سطح بندی در ارائه خدمات گردشگری دارند با نگاه به رونق گردشگری و اقتصادی شهرها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تجری بیان کرد: شهرهای استان گلستان ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری و صنایع دستی دارند و طرح شهر گردشگر که نگرشی جدید و نوآورانه در صنعت گردشگری است می تواند مسیری برای شناخت بهتر این ظرفیت ها و توسعه اقتصاد شهرها باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان یادآور شد: با توجه به نشست مشترک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با ۱۵ شهرداری سطح استان در آبان ماه سال جاری، در حال حاضر شهرداری های گرگان، بندرترکمن، کلاله، دوزین، خان ببین، مراوه تپه و گیلداغ آمادگی خود را برای اجرای این طرح و انتخاب به عنوان شهر گردشگر به صورت مکتوب ارائه کردند.

وی گفت: با برگزاری نشست های جداگانه با برخی شهرداری های استان و با حضور مجری طرح شهر گردشگر، طرح مذکور و مزایای اعتبارسنجی، ارزیابی و رتبه بندی مقاصد گردشگری بیان شد که در این نشست ها هم چهار شهر از جمله آزادشهر، علی آبادکتول، آق‌قلا و کردکوی آمادگی خود را اعلام کردند.

کد مطلب 5111300

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