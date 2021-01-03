نگاه آیت الله مصباح به مسائل اسلامی،در شمار حسنات علمی و فکری است

ماموستا ملأ اسامه مرادی امام جمعه مسجد حضرت محمد مصطفی (ص) دولت آباد کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: رحلت فیلسوف گرانقدر و متفکر ارزشمند، آیت الله آقای حاج شیخ محمّدتقی مصباح یزدی، مایه تأسف و تالم گردید.

وی افزود: آن عالم بزرگوار در طول عمر پر برکت خود در وادی تألیف، تحقیق و تعلیم گام‌هایی ارزنده برداشتند و آثار علمی با ارزشی پدید آوردند.

امام جمعه اهل سنت مسجد محمد المصطفی (ص) کرمانشاه تصریح کرد: نگاه فلسفی آیت الله آقای حاج شیخ محمّدتقی مصباح یزدی به مسائل اسلامی، در شمار حسنات علمی و فکری دوران حاضر است.

مرادی در ادامه خاطرنشان کرد: اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به محضر مقام معظم رهبری، حوزه‌های علمیه، روحانیون أعزه علما، جامعه‏ علمی کشور مردم شریف عالم پرور ایران، و مخصوصاً به بازماندگان ارجمند ایشان، علو درجات و رحمت و مغفرت الهی را برای آن عالم بزرگوار مسألت می‌کنم.