کرونا؛ نقطه سرخط/حال مازندران قرمز و بد است

خبرگزاری مهر، گروه استانها: از شهرهای ۲۲ گانه مازندران، ساری، سوادکوه شمالی، آمل و رامسر قرمز و ۱۸ شهر نارنجی هستند و هر روز شمار مبتلایان و جان باختگان این بیماری افزوده میشود.
کرونا رااز مبادی ورودی مازندران از امامزاده هاشم در آمل، گدوک در سوادکوه و کندوان که بنگریم، ظلم رفته بر مردمان استان پررنگتر نمایان میشود و خودروهای غیربومی باسرنشینانی که به بهانه سرزدن به ویلا و خانههای دوم عزم سفر کردهاند و کرونا را به ارمغان میآوردند.
محدودیتهای ویژه و منع تردد هم نتوانسته جلوی برخی سفرهای غیرضروری پایتخت نیشنان را به مازندران بگیرد و همچنان این همسایههای ناآشنا به عنوان حاملهای کرونایی ایفای نقش میکنند.
بررسی آمارهای کرونایی مازندران از شهریورماه گرفته تاکنون مازندران در آمار و ارقام بیماری چندپله از دیگر استانها بالاتر بوده و زمانی که همسایههای این استان شمالی هم روند نزولی میگرفتند اما باز آمار بیماری در استان مازندران بالاتر از بقیه بوده است. تا دیروز که عنوان میشد مازندران وارد پیک سوم نشده، آمار بیماری در این استان بالا بود و از امروز که وارد پیک سوم شده خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.
بررسی آمارهای کرونایی مازندران از شهریورماه گرفته تاکنون مازندران در آمار و ارقام بیماری چندپله از دیگر استانها بالاتر بوده و زمانی که همسایههای این استان شمالی هم روند نزولی میگرفتند اما باز آمار بیماری در استان مازندران بالاتر از بقیه بوده است
روند روبه رشد و افسارگسیخته بیماری در مازندران به روی میز دولت و رئیس جمهوری هم کشیده شد و حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور پنجشنبه گذشته در آئین افتتاح طرحهای صنعت برق و آب و فاضلاب عنوان کرد کرونا در همه مناطق کشور جز چند نقطه از مازندران فروکش کرده است.
وزیر بهداشت هم از هموطنان درخواست کرده به مازندران سفر نکنید چرا که این استان در بدترین شرایط به سر میبرد و سفر موجب تشدید بیماری میشود.
آغاز موج سوم کرونا موج جدید محدودیتهای کرونایی را در مازندران دامن زده و به گفته سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی عنوان کرد باید وضعیت را به گونهای برسانیم تا رنگ شهرها به سمت قرمز شدن نرود.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با عنوان اینکه قرمز شدن رنگ شهرها سبب تشدید محدودیتهای کرونایی میشود، افزود: تمام مشاغل به جز مشاغل گروه یک مشمول تعطیلی در شهرهای قرمز میشوند.
۴ شهر قرمز شد و محدودیتها تشدید
وی ادامه داد: همچنین محدودیتهای تردد نیز در شهرهای قرمز اعمال میشود از این رو از شهروندان درخواست داریم تا با رعایت محدودیتها شاهد کاهش روند بیماری و محدودیتها باشیم.
وی با اظهار اینکه آمار مبتلایان در استان به طرز نگران کنندهای در حال صعود است، افزود: شمار بیماران بستری شده در استان به بیش از هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.
موسوی با بیان اینکه بیش از ۲۳۰ نفر در بخشهای مراقبت ویژه تحت نظر هستند از هم استانیها خواست از حضور در تجمعات خودداری کنند و گفت: بسیاری از ناقلان ویروس کرونا بدون علامت هستند و بسیاری از افرادی که مراجعه میکنند در شب یلدا در دورهمی های خانوادگی حضور داشتهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اظهار اینکه همواره هشدار دادیم تا از حضور در دورهمی ها پرهیز شود، تصریح کرد: حتماً از افراد مسن و دارای بیماریهای خاص باید محافظت شود و از نزدیک شدن به آنها خودداری کنیم.
نمره ضعیف مازندران در رعایت پروتکلها
ستاد کرونا درپی خیابانهای شلوغ و ترددهای سنگین و بی توجهی به هشدارهای بهداشتی، نمره مازندران را در کرونا ضعیف کرده است و با حضور در خیابانها و معابر شاهد تردد افرادی بدون ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی هستیم که سبب میشود دیو کرونا گر بگیرد و فوران کند.
شهروندی که در یکی از خیابان ساری بدون ماسک حضور یافته است، در گفتگو با خبرنگار مهر فراموش کردن و جا گذاشتن ماسک در خودرویش را بهانه میکند و میگوید قبول دارم که بی توجهی به پروتکلها عامل افزایش بیماری است.
وی همچنین تردد زیاد و سفر مسافران را در گسترش بیماری مؤثر دانست وگفت: متأسفانه سطح شهر نیز شلوغ است.
رامسر قرمز و کرونایی
رامسر از جمله مناطقی است که در وضعیت قرمز به سر میبرد و به رغم وخیم بودن اوضاع، وضعیت رعایت پروتکلهای بهداشتی در این منطقه چندان مطلوب نیست.
حمیدرضا مبشری رئیس شبکه بهداشت و درمان رامسر با بیان اینکه ۳۵ بیمار کرونایی در بیمارستان امام سجاد رامسر بستری بوده که از این تعداد ۵، افزود: متأسفانه شهرستان رامسر به علت آمار بالای فوتی و بستری در هفتههای گذشته جز شهرهای قرمز کشور است.
وی افزود: بیماران قرنطینه به هیچ عنوان از خانه خارج نشوند و در صورت مشاهده برخورد قانونی خواهد شد.
طرح محلهمحور «سردار شهید حاج قاسم سلیمانی» برای مدیریت و کنترل اپیدمی ویروس کرونا در کشور از هفته نخست آذر در حال اجراست و تا کنون دستاوردهای قابل توجهی در زمینه پیشگیری از افزایش شیوع ویروس کرونا در کشور و شناسایی مبتلایان و افراد مشکوک به کرونا در این طرح به ثبت رسیده است.
طرح شهید سلیمانی
طرح شهید سلیمانی برنامهای محلهمحور و خانوادهمحور است که با مشارکت خانوادهها، پایگاههای مقاومت مساجد و افراد صاحبنفوذ در سراسر کشور اجرا میشود. در این طرح افراد صاحبنفوذ هدایتکننده تیمهای مجری هستند و از ساختارهایی مثل مساجد و پایگاههای بسیج نیز در صورت نیاز برای تشکیل کمیتهها، قرار گرفتن تیمها، تجهیز گروهها و انجام فعالیتها اجرایی طرح استفاده میشود.
طرح شهید سلیمانی برنامهای محلهمحور و خانوادهمحور است که با مشارکت خانوادهها، پایگاههای مقاومت مساجد و افراد صاحبنفوذ در سراسر کشور اجرا میشود
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز هدف اصلی طرح حاج قاسم سلیمانی مدیریت و کنترل همهگیری ویروس کرونا با مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی و بهرهگیری از کمک نیروهای بسیج است.
قاسم اویس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گستردگی چالشهای ناشی از شیوع کرونا در دنیا، اظهار کرد: در همهگیری کووید -۱۹ با بحرانی اجتماعی روبهرو هستیم که حوزه سلامت به تنهایی نمیتواند با آن مقابله کند. بنابراین نیازمند همکاری و مشارکت آحاد جامعه و همه ارگانها برای مقابله با این بیماری و بحرانهای اجتماعی ناشی از آن هستیم.
وی افزود: در طرح شهید سلیمانی سازمانها و ارگانهایی مانند بسیج، هلال احمر، سفیر سلامت، داوطلبان سلامت و همکاران حوزه بهداشت و درمان همکاری بسیار پررنگی برای کنترل همهگیری کرونا دارند و انتظار میرود مردم و به ویژه خیران نیز همچون گذشته که در همه عرصههای اجتماعی حضور پررنگی داشتند، نقش و حضور پررنگی در دستیابی به سلامت داشته باشند تا هر چه زودتر این بیماری را کنترل کنیم و امنیت سلامت در جامعه برقرار شود.
طرح شهید سلیمانی مازندران از نگاه آمار و ارقام
طرح حاج قاسم سلیمانی در مازندران تاکنون منجر به شناسایی هزاران نفر از افراد مشکوک به کرونا شد که با هدایت این افراد به ماندن در قرنطینه و تحت کنترل گرفتن وضعیت آنها، گام بزرگی برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری در استان برداشته شده است.
برای اجرای این طرح در استان علاوه بر ۱۸ هزار کارمند حوزه دانشگاه، حدود ۵ هزار داوطلب نیز فعال هستند که در قالب ۲۵۰۰ تیم برای انجام فعالیتهای مختلف تعریف شده در طرح ساماندهی شدند. نزدیک به ۴۰۰ تیم رهگیری فعال و ۱۱۶ تیم هومکر (تیم متشکل از پزشکان و پرستاران) در استان تشکیل شده و شناسایی افراد دارای علائم بیماری را انجام میدهند. هزار تیم نظارتی متشکل از اصناف محلات نیز گندزدایی منازل را انجام میدهند و نزدیک به هزار گروه هم در قالب بسیج محلات در بخش حمایتی با جذب کمکهای مردمی و حمایتهای خیران، کمکهای معیشتی را به خانوادهها ارائه میدهند.
از آغاز اجرای طرح تاکنون توسط تیمها رهگیری طرح شهید سلیمانی ۲۳ هزار رهگیری فعال انجام شد. همچنین از زمانی که کیتهای تست فوری کرونا برای اجرای طرح شهید سلیمانی در اختیار مازندران قرار گرفت، بیش از ۱۲۰۰ تست فوری در کل استان انجام شد که ۴۰۰ مورد این رپیدتستها در منازل صورت گرفت. نتیجه این تستهای فوری شناسایی بیش از ۳۰۰ نفر با علائم ابتلاء بود که برای انجام تست PCR بود به آزمایشگاه ارجاع داده شدند. همچنین در این طرح بیش از ۹ نقاهتگاه با ظرفیت ۴۲۶ تخت فعال پیشبینی شده که اگر افرادی نیاز به نقاهتگاه دارند به این اماکن ارجاع داده میشوند.
آهنگر خاطرنشان کرد: سطح بالاتری از مراقبتها نیز در طرح شهید سلیمانی تدارک دیده شده است. به طوری که اگر خانوادهای نیاز به مراقبت پزشکی داشته باشد تیمهایی با حضور پزشک و پرستار و با تجهیزات بیشتر در محل حاضر میشوند و با پالس اکسیمتری سطح اکسیژن خون و با دستگاه فشار خون و قند خون را اندازهگیری میکنند.
وی افزود: برای بیمارانی که دارای بیماریهای زمینهای مانند فشارخون و دیابت هستند و میخواهند در منزل بمانند نیز با اجرای قرنطینه معکوس تیمها وارد عمل میشوند و عملیات پزشکی و مراقبتی را انجام میدهند. برای این افراد نیز فرمهایی تکمیل شده و در صورت نیاز دارو تجویز میشود. اگر هم مواردی نیاز به متخصص داشته باشند به صورت تلفنی نظر متخصص اخذ و در موارد حاد، به کمک نیروهای اورژانس بیمار به بیمارستانها ارجاع داده میشود.
ساماندهی و هدفمندسازی اقدامات پیشگیرانه
در طرح شهید سلیمانی راهبرد کلان مقابله با کووید -۱۹ بیشتر مبتنی بر هدفمندسازی اقدامات است. زیرا بسیاری از اقدامات با حجم وسیع انجام میشد، اما اثربخشی لازم را نداشت. بنابراین طرح باید هوشمندی لازم برای رساندن اطلاعات به ذینفعان به منظور انجام اقدامات لازم را داشته باشد.
یکی از اقدامات پیشگیرانه، کنترل قرنطینه افراد بعد از مثبت شدن تست از طریق سامانه ماسک است. در این طرح فرد بیمار ردیابی میشود و خروجش از قرنطینه در سامانه برخط حوزه بهداشت مشخص میشود که در صورت بیتوجهی به تذکرها، برای جریمه به نیروی انتظامی معرفی خواهد شد.
یکی دیگر از اقدامات الکترونیکی در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی طراحی سامانه الکترونیک برای آموزش مستمر نکات بهداشتی به خانواده از طریق در اختیار قرار دادن شماره تماس است که در آن نهادهای آموزشی دارای مجوز آموزش لازم را به خانوادهها ارائه میکنند.
در استان و شهرستانهای تابعه کمیته آموزش و اطلاعرسانی با محوریت تبلیغ این طرح تشکیل شده و بر اساس آن پایگاهها و مساجد در تمام محلات، بنرهایی را نصب و از طریق بلندگوهای مساجد و سیار طرح را به مردم معرفی میکنند. این گروهها با کاور و کارت شناسایی، تجهیزات پزشکی و لباس محافظتی به منازل مراجعه و اقدامات ضروری را انجام میدهند و همه این اقدامات بدون مشارکت و همراهی مردم و کم توجهی به پروتکلهای بهداشتی دوباره مازندران را به نقطه سرخط خواهد رساند.
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