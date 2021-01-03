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۱۴ دی ۱۳۹۹، ۸:۵۴

رئیس پلیس آگاهی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

سارقین سیم و کابل برق در شهرستان بویراحمد دستگیر شدند

سارقین سیم و کابل برق در شهرستان بویراحمد دستگیر شدند

یاسوج- رئیس پلیس آگاهی کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری ۳ نفر سارق سیم و کابل برق با اعتراف به ۲۰ فقره سرقت در شهرستان بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید بالش زر افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان بویراحمد موضوع به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان اداره مبازره با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

بالش زر تصریح کرد: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی با انجام تحقیقات پلیسی گسترده ۳ نفر سارق سیم و کابل برق را شناسایی و طی چند عملیات جداگانه دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه متهمان در بازجویی‌های اولیه به ۲۰ فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان بویراحمد اعتراف کردند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

کد مطلب 5111321

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