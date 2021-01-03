ایران به برکت خون شهدا محور مقاومت اسلامی در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباس‌زاده مشگینی شامگاه شنبه در مراسم اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و پیش نشست همایش قره باغ با عنوان آراز، محور همبستگی و مقاومت تاریخی، تحلیل راهبردی و استراتژیک را ارزشمندترین تحلیل در بررسی تحولات منطقه عنوان کرد و گفت: با نگاه استراتژیک به مناقشه قره باغ می‌توان به اولین لازمه که روشن شدن هدف است به سهولت و سرعت دست یافت.

وی با طرح سوال در خصوص ابعاد مناقشه قره باغ گفت: به‌کار بردن واژه مناقشه به این دلیل است که جنگ و بحران هنوز تمام نشده و تمام مناطق به طور کامل آزاده نشده است و این سوالات مطرح است که هدف ایران در حمایت از مردم قره باغ چه بوده و به چه میزان به این هدف نائل شد؟ سایر بازیگران منطقه‌ای چه اهدافی را دنبال می‌کردند و به چه میزان به این اهداف رسیدند؟ برای تحلیل راهبردی و رسیدن به پاسخ سوالات باید معادله چند مجهولی با بررسی معلوم و مجهول طراحی کرد و به نتیجه رسید.

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: در مناقشه قره باغ تنها طرفین آذربایجان و ارمنستان نبودند بلکه تمام همسایه‌ها از جمله ترکیه به نیابت از ناتو و کشورهای فراتر از همسایه از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی و قدرت‌های فرامنطقه ای هم حضور داشتند و نقش مداخله گر و اختلاف افکنانه ایفا کردند.

عباس زاده مشگینی خاطرنشان کرد: به برکت تدابیر راهبردی مقام معظم رهبری و تاکتیک‌های راهبردی سردار شهید حاج قاسم سلمانی و همرزمانش، ۷۰ کیلومتر در لبنان توسط محورهای مقاومت تشکیل شد و اسرائیل هم به تلافی آن اقدام نیروهای مقاومت، قصد داشت در مرز ایران و آذربایجان به طول ۱۴۰ کیلومتر مرز مشترک، حضور یابد که موفق نشد.

روسیه خواهان ادامه جنگ و بحران در قره باغ است

وی به اهداف کشور روسیه در مناقشه قره باغ اشاره کرد و گفت: روسیه در صدد بازگشایی مسیر اوراسیا برای دستیابی از طرف غرب به اروپا و از طرف شرق به سمت آب‌های آزاد و قفقاز است که علت اصلی حضور و مداخله در این بحران هم این بود و با فروش سلاح و مهمات به هر دو طرف خواهان ادامه جنگ و بحران است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص آزادسازی تمام مناطق اشغالی آذربایجان اشاره کرد و گفت: در بحران قره باغ، آزادی تمام مناطق اشغالی در رأس امور است و خواسته مقام معظم رهبری هم این بود و با اطلاق خاک اسلام به منطقه قره باغ حساسیت و اهمیت قضیه را روشن فرمودند.

عباس زاده مشگینی حمایت ایران از آذربایجان را ضامن منافع ملی آن کشور عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که فقط به خاطر دین، زبان، مذهب و آئین مشترک و بنا به حس برادری و نوع دوستی از مردم آذربایجان حمایت کرده و هیچ منفعت دیگری را دنبال نمی‌کند.

وی از طرح سیاست داخلی در خصوص بحران قره باغ در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح به‌عنوان دستور در کمیسیون مطرح شده و به امضای ۷۲ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است و علاوه بر اینها در شبکه برون مرزی سحر حضور یافته و به‌عنوان دیپلماسی عمومی ابعاد قضیه را روشن کردیم.

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران قرارگیری به‌عنوان کانون جهان اسلام است، افزود: اسلام با قرابت به مکتب اهل بیت (ع) بزرگترین و اساسی‌ترین قدرت جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفتن ایران به عنوان محور مقاومت را یادآور شد و گفت: به برکت خون شهدا و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ایران هم به‌عنوان محور و هم به‌عنوان دوام و استحکام بخش مقاومت در جهان شناخته شده و این از شاخصه‌های اصلی استکبار ستیزی و مبارزه با سلطه مردم آزادیخواه جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این برنامه از اینفوگرافی وصیت نامه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی به سه زبان فارسی، روسی و آذری که به همت حوزه هنری استان اردبیل طراحی شده بود رونمایی شد.