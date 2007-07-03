همکاری با ایران به نفع کشورهای عربی است / اعراب از فناوری هسته ای ایران استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر،"معد الشمری" تحلیلگرمطبوعات عراقی درگفتگو با خبرنگاربین الملل "مهر" درپاسخ به پرسشی درباه پیشنهاد "منوچهرمتکی" وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی برهمکاری ایران با برنامه هسته ای کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت : من فکرمی کنم که درباره موضوع هسته ای ایران بزرگنمایی شده است؛ آن هم درزمانی که بیشتر کشورهای جهان از جمله مصر از طرح ها و برنامه های هسته ای خود خبردادند وهمچنین به این موضوع نیزاشاره کردند که هدف ورود به صنعت هسته ای را دارند.

این تحلیلگرعراقی درادامه افزود: این درحالی است که آمریکا و دیگر کشورهای جهان ازبرنامه های هسته ای دیگرکشورها حتی سخنی نیز به میان نمی آورند، اما درمقابل برنامه هسته ای ایران، واشنگتن و دیگر کشورهای مخالف با جمهوری اسلامی ایران حتی با وجود اینکه این برنامه به صنعت هسته ای ایران با اهداف مسالمت آمیز مربوط می شود، سرو صدا و هیاهو ایجاد می کنند.

"معد الشمری" که در روزنامه های الزمان عراق، القواسم المشترکه، الاهالی البغدادی، عراق الغد، و روزنامه کل العراق و پایگاه اینترنتی ایلاف و شبکه های تلویزیونی الفیحاء، الشرقیه و شبکه ماهواره ای المجد فعالیت دارد، درادامه این مصاحبه تصریح کرد: اما درپاسخ به پرسش شما درباره پیشنهاد آقای "متکی" باید گفت: تصمیم آقای "متکی" درباره همکاری هسته ای ایران با کشورهای حاشیه خلیج (فارس) پینشهاد درست و جالبی بود.

"الشمری" تاکید کرد: این پیشنهاد پیش ازهرکشوردیگری به نفع کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

وی درادامه افزود: اجازه بدهید به این مسئله نیزاشاره کنم که اوضاع خاورمیانه بسیارخطرناک است. دراین منطقه مشکلات و ناامنی های عراق به دنبال اشغالگری آمریکا و تروریسم درکنار تروریسم طایفه ای وجود دارد و همچنین بحران لبنان نیزازجمله مشکلات موجود درخاورمیانه است.

این تحلیلگرمطبوعات عراقی درادامه با اشاره به تهدیدات آمریکا درخاورمیانه گفت : خواه واشنگتن به طورمستقیم یا غیرمستقیم به ایران حمله کند، این اقدام سبب افزایش مشکلات درمنطقه می شود.

"الشمری" تاکید کرد: درنتیجه این به نفع کشورهای حاشیه خلیج فارس است که درزمینه های مختلف حتی در زمینه هسته ای با ایران همکاری کنند، زیرا ایران درحال حاضرازمهارت هسته ای برخورداراست.

این روزنامه نگارعراقی درادامه به این مسئله اشاره کرد که همکاری ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس یک سپر پیشگیرانه برای منطقه دربرابرهرگونه خطری ایجاد می کند.

وی درپایان باردیگربا تاکید براین موضوع که به نفع کشورهای حاشیه خلیج فارس است که به پیشنهاد ایران توجه کنند، گفت: دشمنی یا اتخاذ مواضع خصمانه و منفی علیه ایران هرگز به نفع کشورهای عربی نخواهد بود.

"منوچهر متکی " وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران در سفری که هفته گذشته به قطرداشت، اعلام کرد: آماده همکاری با شورای همکاری خلیج فارس در زمینه انرژی هسته ای هستیم.

کشورهای عربستان، امارات متحد عربی ، کویت ، قطر ، بحرین و عمان شش عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند.