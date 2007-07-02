جهانگیر فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص شناسایی اقشار آسیب پذیر جامعه افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده، با همکاری وزارت بازرگانی ، سازمان مدیریت و وزارت رفاه و زیر نظر معاون اول رئیس جمهور ، تمامی اقشار نیازمند تا بهمن ماه سال جاری شناسایی می شوند .

وی در خصوص هدفمند کردن یارانه ها نیز ، خاطر نشان کرد : با توجه به اینکه تا کنون آماردقیقی از نیازمندان جامعه در دست نبود به همین دلیل قبل از هدفمند کردن یارانه ها ، دولت ملزم شد تا تعداد واقعی این افراد را مشخص و به مجلس اعلام کند.

وی به آمار 18 ، 28 و 35 میلیون نفر اشاره کرد و گفت: قبل از آغاز شناسایی نیازمندان ، پیش بینی شده است که 18 میلیون نیازمند در کشور وجود دارد که با در نظر گرفتن افراد جویای کار و کارگر روز مزد ، تعداد آنان به 28 میلیون نفر می رسد .

مدیر کل امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، ادامه داد : آمار 35 میلیون نفر نیز به این دلیل عنوان شده است که درصورت هدفمند شدن یارانه ها بسیاری از افرادی که هم اکنون شرایط مطلوبی دارند ممکن است دچار مشکل شوند و به دهکهای پایین جامعه منتقل شوند. به همین دلیل این افراد را نیز جزء اقشار نیازمند محاسبه کرده ایم.

فدایی گفت: تعداد افراد نیازمند با تشکیل کمیسیونهای مختلف و تحقیقات گسترده محاسبه شده است ، آن تعدادی که مد نظر ماست 28 تا 35 میلیون نفر است که البته ممکن است پس از پایان یافتن عملیات شناسایی تعداد بیشتری در این طیف قرار گیرند .

وی افزود: پس از شناسایی اقشار نیازمند ممکن است افرادی که تا کنون یارانه گرفته اند دیگر نگیرند و بالعکس .

وی اظهار داشت : هدفمند کردن یارانه ها، برای توسعه زیر ساختهای مورد نیاز استفاده خواهد شد و این امر در چندین مرحله صورت می گیرد .

مدیر کل امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد : در مجموع قصد داریم ازطریق هدفمند کردن یارانه ها اقشاری که زیر خط فقر هستند بالای خط آورده شوند و همچنین اقشاری که در معرض آسیب هستند و یا بعدا قرار می گیرند نیز شناسایی و برای رفع مشکلات آنها برنامه ریزی خواهد شد .

فدایی گفت: 35 میلیون نفر رقم بالایی است و نیمی از جمعیت ایران را شامل می شود به همین دلیل باید براساس نیازمندیهای این قشر از جامعه برنامه ریزی های لازم صورت گیرد .

وی افزود: با توجه به اینکه رئیس جمهور معاون اول خود را مسئول شناسایی اقشار نیازمند کرده است بنابراین قطعا این کار انجام خواهد شد .