صدام مي خواست ازنيجر،سومالي وكنگو فناوري هسته اي بگيرد!

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس كاخ سفيد روز جمعه مراتب دفاع خود از اظهارات ماه ژانويه (دي ماه) جرج بوش رييس جمهور امريكا مبني بر قصد عراق براي خريد اورانيوم از آفريقا در سالهاي اخير را اعلام كرد.

به ادعاي واشنگتن اتهامات عراق برپايه استنادهاي دقيقي است كه بوش پس از تحقيقات فراوان به آنها دست يافته بودونامه اي كه توسط آژانس هاي اطلاعاتي اروپا و سپس امريكا تاييد شده حاوي مكاتبات ميان رهبر عراق و رييس جمهور نيجر راجع به خريد احتمالي اورانيوم است.

مك كورماك سخنگوي كميسيون امنيت ملي امريكا اظهار داشت كه اين نامه ها مدرك مستدلي براي خريد اورانيوم از افريقا است.

به گفته يكي از مقامات بلند پايه دولت بوش، اطلاعات تكميلي همچنين نشان مي دهد كه رژيم صدام حسين در پي تهيه اورانيوم از سومالي و احتمالا جمهوري دموكراتيك كنگو بوده است.

به گفته اين مقامات، دولت انگليس و ايتاليا اولين دولتهايي بودند كه احتمال ارتباط ميان عراق و نيجر را در پايان سال 2001 مطرح كردند.

در ابتداي سال 2002 آژانس اطلاعاتي امريكا (CAI) يك ديپلمات را به نيجر فرستاد تا در اين باره تحقيق نمايد. طبق تحقيقات اين ديپلمات هيچگونه رابطه ميان دو كشور مذكور اثبات نشد.

به نظر مي رسد، جرج بوش اظهارات ژانويه خود را بر اساس اطلاعات انگليس ارائه نموده است.

