تظاهرات امروز عراقی ها به مثابه سیلی به صورت دولت ترامپ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «محمد البلداوی» عضو فراکسیون پارلمانی صادقون اعلام کرد که تظاهرات گسترده ای که قرار است امروز در عراق برگزار شود بیانگر مخالفت واقعی مردم این کشور با حضور نظامیان آمریکایی در عراق است.

وی افزود: این تظاهرات بیانگر حمایت ملت عراق از حاکمیت کشور خود و یک سیلی بر چهره دولت آمریکا و در رأس آن دونالد ترامپِ شکست خورده است.

البلداوی ادامه داد: هدف از این تظاهرات که قرار است در بغداد و تمام استان های عراق در سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی برگزار شود، اعلام مخالفت با حضور نظامیان آمریکایی در عراق است.

وی اضافه کرد: پیام این تظاهرات، انتقام خون تمام شهدایی است که در مسیر حفاظت از حاکمیت کشور جان خود را فدا کردند.

قرار است پایتخت عراق و دیگر استان های این کشور طی امروز یکشنبه شاهد برگزاری تظاهرات گسترده در نخستین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس باشد.