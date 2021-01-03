رشد ۲۵ درصدی ترانزیت از پایانه مرزی میلک

تیمور باقری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کشور افغانستان دریچه ارتباط با کشورهای آسیای میانه است و وجود پایانه مرزی میلک در این نقطه از استان سیستان و بلوچستان سبب شده تا حجم قابل ملاحظه‌ای کالا از این مرز ترانزیت شود.

وی نزدیکی مرز میلک به بندر چابهار، کاهش هزینه و زمان حمل و نقل و واقع شدن در دالان ترانزیتی محور شرق و همچنین توسعه اقتصادی منطقه را از دیگر ویژگی‌های مهم پایانه مرزی میلک عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر به طور متوسط روزانه ۴۰۰ دستگاه کامیون در پایانه مرزی تردد می‌نمایند که این امر نشان از اهمیت این مرز با وجود شیوع ویروس کرونا دارد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با بیان اینکه مبادلات تجاری مرزی یکی از شاخص‌های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه است، گفت: این اداره کل به منظور استفاده هر چه بهتر از ظرفیت‌های پایانه مرزی میلک عملیات توسعه محوطه آن را از نظر فیزیکی به منظور ارائه خدمات بهتر به مسافران، صاحبان کالا و رانندگان در سطح استانداردهای ملی و بین المللی در دستور کار قرار داده است.