عنواندار کشتی ایران و جهان از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اسماعیل پور دارنده ۲ مدال نقره و برنز جهان، قهرمان بازی‌های آسیایی و دارنده ۳ مدال طلا و یک نقره و یک برنز آسیا با انتشار پیامی برای همیشه از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

بخشی از متن خداحافظی مسعود اسماعیل پور به شرح زیر است:

«در این زمان و تا این لحظه هیچ وقت به طور کلامی یا زبانی حرفی از خداحافظی از کشتی نزدم، ولی امروز برای همیشه از کشتی خداحافظی می‌کنم و از همه کسانی که در این ٢٥ سال برایم زحمت کشیدند تا بتوانم مسیر کشتی را ادامه دهم ممنونم. دست تک تک این عزیزان و کف پای همه مردم و دوستانی که برایم دعا کردند را هم می بوسم.

از همه کسانی که ناراحتشان کردم عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم من را ببخشند که نتوانستم بهتر عمل کنم، کشتی دیگر آینده هیچکس را در این اینجا تأمین نخواهد کرد حتی عمر قهرمانی یک کشتی گیر وقتی به انتها رسید هیچ آینده‌ای نخواهد داشت. به قول معروف «قهرمان زنده رو عشقه»! البته آن هم قهرمانی اش تمام می‌شود و تهش باید دست فروشی کند و یا بساط کنار خیابان پهن کند» با اینکه هم تحصیل هم داشته باشید ولی عمرتان خرج کشتی شده هیچ جایگاه شغلی نخواهید داشت و فراموش شده‌اید. پس پیشنهاد می‌کنم هر کسی راه کشتی را در پیش گرفته بداند تهش فراموش خواهد شد و حتی بستری نیست که انتقال تجربه کند!

تا به امروز هر مدالی که گرفتم درون کیسه‌ای انداختم تا شاید کسی بتواند از ضایعاتش حداقل استفاده کند چون به کارم نیامد، تنها عشق مردم هست که همواره به هر ورزشکاری دلگرمی می‌دهد، حتی ابتدایی‌ترین شغل هم نصیب کشتی گیری که بهترین عناوین جهان و المپیک را کسب کند نخواهد شد حتی از ساده‌ترین کسی که منصبی در این دستگاه دارد التماس و خواهش هم بکنید جز جواب «برو قهرمان و قهرمانی کیلویی چند» می شنوی… از اینکه کشتی را انتخاب کردم نمی دانم بگویم پشیمانم یا خوشحال یا گله مند … نتوانستم یک کاری داشته باشم تا برای امرار معاش زندگی را ادامه بدهم! حتی نتوانستم مسئولان برق کشور را قانع کنم که بتوانم مشغول -به کار- بشوم. دلم برای آینده ورزش کشور می سوزد، چرا حرفی نمی‌زنند و کاری نمی‌کنند! یک دست صدا ندارد.»