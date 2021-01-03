به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانیدشتکی در نشست کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، ضمن تشریح ظرفیتها و پتانسیلهای بالای آب و خاک استان، اظهار کرد: استان ایلام در صرفه جویی منابع آبی و حفظ و ذخیره آبهای سطحی از استانهای موفق و پیشگام کشور بوده است، چراکه ما تنها استانی هستیم که فاقد چاه غیر مجاز در کشور است.
وی در ادامه بر ضرورت تامین آب زمینهای زراعی استان که با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد در دست اقدام است، تاکید کرد و گفت: در حوزه آب و خاک و کشاورزی در استان کارهای بسیار بزرگی انجام شده و در دست اقدام است که در این راستا تکمیل طرحها نیازمند همراهی و همکاری بیشتر مسئولان مربوطه کشوری هست.
وی در ادامه تاکید کرد: از آنجا که برنامه سازگاری با کم آبی تا افق سال ۱۴۰۶ مشخص شده، لازم است در این زمینه متولیان امر در برای تحقق سهمیه پیش بینی شده اراضی آبی استان به وعدههای خود عمل کنند.
استاندار ایلام در ادامه خواستار سهمیه آب مورد نیاز به زمینهای آبی استان شد و گفت: در حال حاضر بر اساس برنامه ریزی های انجام شده زیرساخت بیش از ۱۸۰ هزار هکتار زمین آبی آماده شده است و بر اساس پیش بینی انجام شده نیازمند ۲ میلیارد متر مکعب آب هستیم که ضرورت دارد آب کافی برای مشروب نمودن این اراضی تامین شود.
نظر شما