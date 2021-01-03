۵۴۰ هزار تن کالای اساسی در بندر شهید رجایی ذخیره سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا محمدی کرجی ران با اشاره به کالاهای اساسی ترخیص شده از بندر شهید رجایی اظهارداشت: از ابتدای سال تاکنون یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن انواع کالای اساسی از طریق بندر شهید رجایی وارد کشور شده که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته این رقم تا پایان سال به ۲ میلیون تن خواهد رسید.

وی عمده کالاهای اساسی وارد شده به بندر شهید رجایی را برنج، گندم، روغن، سویا و ذرت اعلام کرد و گفت: این کالاها از طریق ۵۳ فروند کشتی وارد بندر شهید رجایی شده است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر ۵۴۰ هزار تن کالای اساسی برای ورود به بازار در این بندر ذخیره سازی شده خاطرنشان کرد: برای نگهداری این کالا ها علاوه بر انبارهای بخش خصوصی، ۱۸ انبار ملکی در اختیار داریم که از این میزان ۱۰ انبار به شکل ویژه برای نگهداری و انبارش کالاهای اساسی اختصاص داده شده است.

شایان ذکر است، بندر شهید رجایی بعنوان اولین بندر کانتینری کشور و از حیث ورود کالاهای اساسی بعد از بندر امام خمینی (ره) دومین مبادی ورودی کالاهای اساسی به کشور قلمداد می شود.