به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر در خصوص این خبر اظهار کرد: در ساعت ۰۶:۳۰ صبح امروز در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره برخورد شدید سواری پراید با گاردریل های مسیر جنوب به شمال نواب روی تونل توحید مسیر ورودی به تونل، بلافاصله این تصادف به تیم‌های کارشناسی منطقه ۱۰ اعلام گردید و بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: با حضور کارشناسان پلیس راهور تهران بزرگ در محل و در بررسی‌های اولیه مشخص شد که یک دستگاه سواری پراید به علت خستگی و خواب آلودگی و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه به شدت با جدول میانی اتوبان برخورد و پس از فاصله گرفتن چند لحظه‌ای از سطح راه مجدد بر روی جداول مقابل می‌افتد و متوقف می‌گردد.

رنجبر گفت: در این حادثه راننده پراید از شوک این حادثه، لحظاتی بیهوش شده و با حضور نیروهای امدادی و اورژانس در همان محل و به صورت سرپایی مداوا می‌گردد.

وی گفت: کارشناس پلیس راهور علت حادثه را ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعلام کرده است.

رنجبر در پایان از رانندگان خواست هیچ گاه با حالت خستگی و خواب آلودگی اقدام به رانندگی نکرده و در هنگام رانندگی با سرعت مطمئن حرکت کنند و تمام توجه خود را به رانندگی معطوف دارند و از حرکاتی که باعث شود توجه راننده از رانندگی پرت شود، خودداری کنند.