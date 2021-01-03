طرح «امید برق» ناامید شد / قطع برق به زمستان خراسان شمالی رسید!

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: برق از جمله نیازهای اولیه و اصلی زندگی امروز محسوب می‌شود به نحوی که بدون آن کمترین کاری در زندگی‌های امروزی میسر نیست؛ ضریب نفوذ و کارایی برق چنان افزایش یافته که حتی برای عشایر نیز پنل‌های خورشیدی تهیه می‌کنند تا آنان نیز از برق برخوردار باشند.

از سوی دیگر استفاده از بخاری نیز در بسیاری از خانه‌های جدیدالاحداث برچیده شده و پکیج ها و شوفاژها جای آن را گرفته که آن هم با برق کار می‌کند و این موضوع عملاً نشان می‌دهد که گرمایش منازل نیز با برق میسر است و اگر نباشد حتی این کار نیز لنگ می‌زند.

سو مدیریت یا مصرف زیاد مردم؟

اما در حال حاضر کشوری که جزو ۳ کشور گاز خیز جهان است، با مشکلی تازه دست و پنجه نرم می‌کند؛ مشکلی که باعث شده مردم یکی از استان‌های مرزی آن یعنی خراسان شمالی به دلیل مصرف بالای گاز، از نعمت برق نیز محروم می‌شوند.

در حالی که طی سال‌های اخیر سرمای سراسری سال ۸۶ همچنان در اذهان و خاطرات بسیاری از مردم وجود دارد، اما انگار امسال سو مدیریت‌ها کار را به جایی رسانده که سرمای طبیعی و عادی در کشور مسئولان را به فکر قطع برق انداخته است.

مدیرانی که تا همین چند مدت گذشته از طرح امید برق برای مشترکان کم مصرف رونمایی کردند و برای گاز نیز به دنبال اجرای این طرح هستند اما حال به یکباره مردم را به قطع برق تهدید می‌کنند و نسبت به مصرف گاز هشدار می‌دهند.

قطع برق در بجنورد / فعالیت سیکل ترکیبی شیروان با یک ششم ظرفیت

هشدارهایی که شب گذشته در خراسان شمالی عملی شد و برق بسیاری از مناطق قطع شد. به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی قطع برق به صورت برنامه‌ای و مدون نیز از امروز در شهرها اتفاق می‌افتد تا مردم بدانند که گاز زیادی مصرف می‌کنند.

علیرضا صبوری بیان کرد: این قطع برق به دلیل مصرف بیش از تولید گاز در کشور بوده که باعث شد تا نیروگاه‌های تولید برق کشور پایین‌تر از میزان ظرفیت خود اقدام به تولید برق کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی با اشاره به اینکه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به میزان یک ششم ظرفیت خود برق تولید می‌کند، گفت: قطع برق طی دیشب بدون اعلام قبلی بود و در شهرهای بجنورد، اسفراین و شیروان به میزان یک ساعت تا ۱۰۰ دقیقه این قطع برق ادامه داشت.

این برنامه‌ریزی غلط و قطع بدون اطلاع برق باعث اعتراض بسیاری از شهروندان خراسان شمالی شد؛ شهروندانی از سراسر استان، چه روستا و چه شهر، که به یکباره با قطعی برق یک ساعت یا حتی ۲ ساعته مواجه شدند.

سیستم گرمایشی دیگری جز شوفاژ تعبیه نکرده‌ایم

سید عقیل فاطمی، یکی از شهروندان بجنوردی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: سیستم گرمایشی منزل ما از طریق شوفاژ است لذا برای راه اندازی آن به برق نیاز داریم؛ اما در شب گذشته که دما زیر صفر درجه بود به یکباره برق قطع شد.

وی افزود: چرا مسئولان بدون اطلاع این اقدام را انجام می‌دهند؟ اگر هم مجبور به قطع برق هستند نباید این اقدام طوری باشد که مردم غافلگیر شوند.

فاطمی با تاکید بر اینکه صرفه‌جویی امری ضروری است، گفت: مسئولان باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر طوری رفتار کنند که مردم با قطعی برق یا گاز مواجه نشوند؛ اما نباید با یک سرمای معمول برای بجنورد به یکباره چنین اتفاقاتی رقم بخورد.

این شهروند بجنوردی تاکید کرد: به دلیل اینکه قطعی برق با اعلام قبلی نبود سیستم گرمایشی دیگری جایگزین شوفاژ نکرده بودیم و این مسئله مشکل آفرین شد.

ارتباط قطعی برق و گاز با تعهدات خارجی!

از سوی دیگر طی چند سال اخیر مهدی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی که هم اکنون از جمله کارشناسان شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است از توافق نامه پاریس پرده برداری کرده است که طبق آن ایران با عضویت در توافق باید مصرف گاز خود را کاهش دهد تا گازهای گلخانه‌ای جهان کم شود.

این اقدام باعث می‌شود که بسیاری از صنایع کشور در فصول سرد سال، امکان استفاده از حداکثر ظرفیت خود را نداشته باشند و در نتیجه با تعطیلی بخش‌هایی از کار، کارگران خود را تعدیل کنند و مردم نیز دچار قطع برق و کاهش مصرف گاز شوند.

حسن افتخاری، معاون امور بهره‌برداری شرکت گاز خراسان شمالی هفته گذشته در این خصوص اظهار داشت: بخشی از گاز مصرفی صنایع بزرگ استان قطع و یا محدود شده است و تاکنون از قطع گاز صنایع کوچک استان خودداری کرده‌ایم اما از شهروندان می‌خواهیم که با مصرف بهینه، باعث قطع جریان گاز صنایع نشوند و البته هشدارهای لازم را به صنایع کوچک و حتی مرغداری‌ها برای استفاده از سوخت دوم نیز داده‌ایم.

میربلوکی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی در هفته گذشته بیان داشت: گاز شرکت سیمان و نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان قطع شده؛ گاز شرکت آلومینی‌ای جاجرم محدود و مجتمع پتروشیمی خراسان به حداقل میزان گاز در حال فعالیت هستند.

کارخانه ها نباید با مشکل مواجه شوند

غلامرضا هوایی، معاون امور عمرانی استاندار خراسان شمالی نیز در واکنش به این موضوع گفت: همراه با استاندار خراسان شمالی با جدیت از طریق وزارت نفت پیگیر افزایش سهم تأمین گاز استان هستیم تا صنایع در روند تولید و ادامه فعالیت با خللی مواجه نشوند.

وی افزود: حتی اگر گاز ادارات دولتی قطع شود نباید صنایع با مشکل تأمین گاز مواجه شوند.

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هوایی در ادامه با بیان اینکه صنایع با امرار معاش مردم به صورت مستقیم در ارتباط هستند، خواستار بررسی و احیای ظرفیت‌های کارخانه سیمان بجنورد با کمک بخش‌های فنی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط شد.

با تعطیلی برخی کارخانه‌ها و به حداقل رساندن فعالیت بسیاری از مجموعه‌های تولیدی، علاوه بر اینکه مشکلات اقتصادی بیشتری برای مردم به وجود می‌آید؛ عملاً ایران در قالب توافق نامه پاریس قدم بر خواهد داشت.

در این بین نباید تمام مسائل را ملی دید و باید اشاره‌ای نیز به عملکرد نامناسب مدیران استانی نیز انداخت زیرا این مدیران استان هستند که باید پیگیر افزایش حق گاز مصرفی از سطح ملی باشند؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده و باعث بروز چنین مشکلاتی شده است.