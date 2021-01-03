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۱۴ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۴۹

پناهگاه حیات وحش میانکاله

پناهگاه حیات وحش میانکاله

ساری- مجید زاهدی دوستدار حیات وحش تصاویری زیبا از پناهگاه حیات وحش و زیستکره میانکاله ثبت و ضبط کرده است.

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به گزارش خبرنگار مهر، پناهگاه حیات وحش میانکاله ذخیرگاه زیست کره و از مناطق تحت پوشش حفاظت محیط زیست مازندران بوده که گونه‌های جانوی و پرندگان مهاجر زیبا و نادری در ان زیست و زادآوری می‌کنند.

این پناهگاه بیش از ۶۸ هزار هکتار وسعت دارد.

کد مطلب 5112432

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    نظرات

    • کاظم IR ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      واقعا زیباست . فکر نمیکردم تو ایران اسب وحشی هم پیدا بشه.

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