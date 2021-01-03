به گزارش خبرنگار مهر، پناهگاه حیات وحش میانکاله ذخیرگاه زیست کره و از مناطق تحت پوشش حفاظت محیط زیست مازندران بوده که گونههای جانوی و پرندگان مهاجر زیبا و نادری در ان زیست و زادآوری میکنند.
این پناهگاه بیش از ۶۸ هزار هکتار وسعت دارد.
ساری- مجید زاهدی دوستدار حیات وحش تصاویری زیبا از پناهگاه حیات وحش و زیستکره میانکاله ثبت و ضبط کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، پناهگاه حیات وحش میانکاله ذخیرگاه زیست کره و از مناطق تحت پوشش حفاظت محیط زیست مازندران بوده که گونههای جانوی و پرندگان مهاجر زیبا و نادری در ان زیست و زادآوری میکنند.
این پناهگاه بیش از ۶۸ هزار هکتار وسعت دارد.
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